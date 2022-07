“Estoy contento de haber hecho historia”, dijo atleta paranaense Julián Molina

histórico. Para registrar un podio del país en los 3000 metros con obstáculos hay que retroceder hasta Domingo Amaisón, quien logró la medalla de oro en Madrid, en 1962., en diálogo con, Molina aseveró: “Estoy feliz de que haya venido mi familia, gente del barrio, de la escuela, amigos que he hecho en la ciudad que han estado siempre en las buenas y en las malas. Saben el esfuerzo que hice que me ha costado años”.Manifestó su alegría por el recibimiento en Paraná y el apoyo que le han dado.Recordó queuna hora antes de subir al vuelo di positivo de Covid, me quedé afuera del Sudamericano, perdí mi chance de representar al país. Este año vuelvo a meter todas las marcas para clasificar a los torneos internacionales. Hice historia ya que hace 60 años que un obstaculista no conseguía una medalla para el país; hoy lo logro, doblando de prueba, ganando dos medallas en mi prueba, que son los 5000 metros. Estoy contento de haber hecho historia. Estoy agradecido de la vida”. Y confió en el mismo sentido: “Desde que empecé a correr soñaba esto. Lo empecé a hacer a los 19 años, hoy tengo 29”.contó sobre “su clasificación para octubre, para los juegos Odesur en Paraguay; el próximo año estaré en los Panamericanos en Chile para los que también estoy clasificado. El año que viene empieza el sueño olímpico, tengo un 90 % de chances de ir a los juegos en esta prueba obstáculo, en la que cada día me estoy sintiendo más cómodo”.Manifestó que cuenta con gran entrenamiento y en este sentido mencionó que tiene “un gran entrenador y mis amigos que siempre me ayudan en lo que es trabajo- calidad pero”.