Agradeció la ayuda recibida el hombre que vendía paltas para estudios médicos

Foto: Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al CBU que figura en la imagen

Oscar tiene 73 años y enfrenta problemas de salud. Trabajó de chofer de la municipalidad y se dedicó al deporte jugando en Patronato y Aldosivi.Su jubilación no le alcanza para cubrir los costos de varios estudios que tiene que hacerse y es por ello que decidió salir a la calle y vender paltas. El mes pasado, difundió su historia y la ayuda no tardó en llegar.Recibió el apoyo de mucha gente y no solamente económico, sino también de gente “que me alienta con sus palabras, que es un remedio muy importante porque yo estaba muy caído”.Sobre los problemas de salud, Oscar contó que “puede haber arterias tapadas, un tumor, un coágulo. Hace cinco o seis años que no duermo y en la Fundación Favaloro me dijeron que a la larga, el no tener descanso me puede llevar a un estado de locura o desequilibrio”.Tiene una hija de 12 años y por ella quiere curarse y estar mejor.Mañana viajará a Puiggari para hacerse nuevos estudios, y al estar más cerca que Buenos Aires, se reducen los gastos.Finalmente, Oscar volvió a agradecer la ayuda recibida y contó que “hasta llegó colaboración de Suiza, de empresas y una lista inmensa de gente que me ha ayudado”.