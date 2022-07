Quieren desarrollar un “masterplan” para refuncionalizar terrenos del puerto

Foto 1/2 Foto 2/2

En la Cámara de Diputados de la Nación avanza un proyecto de ley para que la Nación transfiera al municipio de Paraná el predio de la ex Dirección Nacional de Vías Navegables, en la zona del Puerto Nuevo de la capital entrerriana, con el objetivo de crear una nueva propuesta urbanística.



En diálogo con Elonce, el intendente de Paraná, Adán Bahl, confirmó que la iniciativa recuperó el estado parlamentario y recibió dictamen favorable de la comisión de Legislación General de la Cámara Baja nacional.



“Queremos desarrollar un masterplan, con el sector privado, las universidades. Hacer algo como se ha hecho en Santa Fe o Puerto Madero, pero la única manera de concretarlo y de interesar a inversores es si ya tenemos la transferencia de los terrenos”, explicó.



Y recordó que el proyecto fue presentado por Mayda Cresto cuando era legisladora y estaba con estado parlamentario para tener media sanción el año pasado, “pero por distintas razones la Cámara de Diputados no se reunió y perdió ese estado parlamentario. Por eso nuevamente insistimos con los legisladores y tiene nuevamente dictamen de comisión favorable y se supone que en las próximas sesiones se estaría aprobando. Luego pasará al Senado y se transformará en ley”.



“Una vez que se concrete la transferencia dominial se empezará con el masterplan”, afirmó Bahl.



Paso seguido, dio cuenta que “ya tenemos varios proyectos y el lugar tiene un enorme potencial turístico, cultural, gastronómico y podemos transformarlo en un activo muy importante para la ciudad y expandirnos a esa zona. El municipio tiene que funcionar como articulador porque no tiene los fondos para desarrollar ese lugar y hay que trabajar con mucha transparencia, prudencia, es una gran oportunidad de sumar casi un pasivo urbano al activo de toda la ciudad”.



Finalmente, el Intendente estimó que la iniciativa sería tratada en la próxima sesión de Diputados. “Aspiramos a que los legisladores lo puedan votar y se transforme en ley”, expresó. Elonce.com