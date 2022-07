Incendios en vehículos: aconsejan realizar los mantenimientos correspondientes

Policiales Un vehículo fue consumido por las llamas en Paraná

En la madrugada de este lunes, un Renault Kangoo, color gris, que estaba estacionado sobre calle Cuba, quedó destruido tras haber sufrido un incendio. El peritaje realizado por Bomberos Zapadores determinó que el fuego se inició en el motor por recalentamiento de los cables del sistema eléctrico.consultó con un electromecánico, quien remarcó la importancia de realizar controles en los vehículos y que los mismos sean realizados por personal especializado.“Los autos tienen que tener un mantenimiento, controles de fusileras, hay casos de fusiles que están reemplazados por alambres, instalaciones eléctricas que están sobrecargadas y eso lleva a que auto tenga un recalentamiento”, dijo Claudio “Tuki” Lorenzón.En este sentido, apuntó a que los autos con GNC deben tener un especial cuidado, ya que las mangueras no se cambian y se resecan. Y agregó que la gente “le agrega cosas innecesariamente, como faros, equipos de música que no tienen las aislaciones y terminales correspondientes, el cableado que tiene que tener un determinado milímetro de amperaje y le ponen cualquiera”.Y agregó: “Hay mucha mano casera que hace eso y no consultan, pero todo tiene su proceso y material correspondiente y periódicamente hay que hacerle un control al vehículo” para evitar que ocurran casos como el de esta madrugada y lamentar luego las pérdidas y daños. “Hay que buscar una mano especializada, gente que tenga conocimiento, que se dedique al rubro”, apuntó Lorenzón.Finalmente, recomendó hacer un buen chequeo al menos una vez al año, lo cual incluye también el control de la batería. “Todo tiene una función dentro del vehículo y tiene que estar en óptimas condiciones. Y remarcó que no hay que anular cosas porque para algo está”.