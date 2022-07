La escuela Nina N° 88 “Bartolomé Mitre” de Paraná celebró este lunes su centenario de vida institucional. Bajo el lemadocentes, familias y alumnos celebraron un emotivo acto al aire libre.La actividad contó con la presencia de toda la comunidad educativa, ex alumnos, autoridades del Consejo General de Educación (CGE); el intendente de Paraná, Adán Bahl, y la Banda Militar de la Segunda Brigada Aérea.Al respecto, el intendente de Paraná, expresó aque “Cien años no se cumplen todos los días, esta es una institución que apostó siempre a formación integral, inculcar valores, aquí hay alumnos de diversos barrios”. Además, señaló que “siempre estuve cerca de esta escuela y es muy linda”.Por su parte, el presidente del CGE, Martín Müller, destacó el sentido de pertenencia que tiene la institución con la comunidad y agregó que “es algo que transmite mucho”.En tanto, la vicedirectora Ana María Loizaga, resaltó que “estamos poniendo el alma para que salga todo bien, después del acto vamos a festejar junto a las familias”“Somos toda una gran familia y lo vamos a disfrutar con baile y música”, cerró.Entre la multitud presente, había una ex alumna de la promoción 1973 y dijo que “es una hermosa escuela donde conseguí muchos amigos”.