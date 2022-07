Derrapó con su auto en el “rulo” del túnel y apuntó a un derrame de combustible

Sandra Schejtman es una vecina de avenida Uranga quien la semana pasada protagonizó un accidente de tránsito con su auto en el rulo de acceso al túnel subfluvial. La mujer apuntó a un derrame de combustible y a través deexigió a las autoridades mayores controles en la zona.“El jueves a la noche tomé el rulo del túnel para ir hacia Laurencena, porque es la única forma que tengo para salir, y me encontré con un derrame muy abundante de combustible sobre el asfalto”, contó la mujer y responsabilizó a “los colectivos de larga distancia porque los tanques de combustible van largando como una llovizna”. “Cuál es la necesidad de salir de Paraná con un tanque rebalsado de combustible sabiendo que lo pierden de manera abundante”, se preguntó al cuestionar que los micros son sobrecargados.“Despisté, yo me mantuve siempre firme al volante, pero arranqué las columnas de cemento y el auto quedó prácticamente destruido”, lamentó Schejtman al mostrarse “asustada y nerviosa” tras el accidente.La mujer comentó que esa noche, 15 minutos antes, personal de comisaria octava había comisionado a Bomberos Zapadores para que arrojen aserrín “pero evidentemente no dio resultado porque casi me mato”.“Es una situación que debe cambiar porque los vecinos de este tramo de avenida Uranga utilizamos constantemente este rulo del túnel que nos lleva por calle Ambrosetti hacia diferentes zonas de la ciudad", justificó la mujer.Schejtman apuntó que policías y bomberos deberían haberse quedado para asistir al tránsito vehicular y responsabilizó por su accidente a las autoridades y dueños de empresas de transporte de pasajeros de larga distancia. “Por más que sea una ruta nacional, provincial o municipal, alguien tiene que tomar cartas en el asunto porque esta calle es la que usamos para ir a la ciudad”, fundamentó.