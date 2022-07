Más paranaenses recibieron su vacuna contra el covid en jornada abierta

Se realizó una nueva jornada libre de vacunación contra el coronavirus Covid-19 este sábado en Plaza Alemania en Paraná. Allí se aplicaron primeras, segundas y terceras dosis, y también vacuna contra la gripe.Al respecto, la jefa de los agentes sanitarios, Vilma Ecker, valoró ante Elonce que “estas jornadas favorecen a todos los vecinos que viven cerca de cada operativo”.“Le recomendamos a las personas que no esperen que los llamen por el turno, sino que pedimos que se acerquen de manera voluntaria a los vacunatorios”, manifestó y resaltó que “el movimiento fue continuo y afortunadamente no se generaron largas filas”.“Vengo por la cuarta dosis y por suerte es un lindo día y no se sufre tanto el frio”, dijo una vecina de Paraná al acotar que “debemos renovar los cuidados y no olvidarlos”.