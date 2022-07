Travesía del Río Paraná: nadadores recorren 8 kilómetros en pleno invierno

Este sábado se realiza la Travesía del Río Paraná el cual es organizado por el ex nadador Andrés Solioz. Largaron este desafío, pasado el mediodía de este sábado.No se trata de una maratón como habitualmente se realiza la clásica Villa Urquiza-Paraná sino que se trata de un desafío acuático de 8 kilómetros desde Puerto Barrancas. Se llegará a la playa del club Estudiantes ubicada en la costanera. La prueba acuática es transmitida en vivo a través dey no en temporada estival como habitualmente se hace."Es un lindo desafío, se la propuse a un grupo de amigos que en muchos años han venido a participar de distintas pruebas y si bien tenemos un antecedente en el 2015 en que hicimos 364 kilómetros pero por diferentes cuestiones en años diferentes no se pudo hacer, volvimos a poner las cartas sobre la mesa y la programamos con una distancia más corta. Esto le da la posibilidad a otros nadadores de desafiar las bajas temperaturas tanto del agua como del ambiente ", señaló Solioz aParticipan 29 nadadores. La corren Aquiles Balaudo, Vanesa García, Santiago Boviez, Santiago Petrucci y ex nadadores del Circuito Mundial como Patricio Dotavio, Valeria Solanas, Paula Tesori, entre otros. Vienen de Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, de Paraná y de distintos puntos de la provincia también.