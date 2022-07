Lamentable: murió el potrillo que había sido rescatado tras caer a un pozo

Varias horas de trabajo había demandado el rescate a Bomberos Zapadores, Voluntarios, al área de Canes y Montada de la Policía y a personal municipal, el rescate de un caballo que había caído en un pozo ubicado en un terreno baldío, sobre la intersección de calles Tibiletti y Parera de la ciudad de Paraná. Según se pudo precisar, el caballo "Ramoncito" era llevado por un joven que no divisó el hueco y el animal cayó.El veterinario de la Policía Montada de la provincia de Entre Ríos, Federico González, confirmó a Elonce que en las últimas horas, el potrillo murió, pese a los ingentes esfuerzos por asistirlo tras la caída. Tras el rescate, el animal había sido trasladado a la Fundación Mi Reino por un Caballo., a hacerle una analgesia para poder extraer el animal. No daba lugar para poner la cincha para sacarlo. Estaba todo muy difícil. Lo inspeccioné adentro, luego lo vieron los veterinarios de ‘Mi reino por un caballo’”, rememoró el profesional.El potrillo padeció ““Los equinos, pese a que uno los ve grandes, tienen un umbral de dolor muy bajo. Y ellos también mueren de dolor. No aguantó”, contó el veterinario., en sus redes sociales y teniendo en cuenta lo sucedido con este potrillo volvieron a denunciar el maltrato animal y pidieron "medidas ejemplificadoras" de la Justicia para los "dueños" de estos animales. De esta manera expresaban que