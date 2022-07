Video: impresionante escape de gas tras rotura de caño en avenida Zanni

Video: Se produjo un escape de gas en avenida Zanni tras una avería

Un escape de gas puso en alarma a los vecinos de la zona de Zanni y su intersección con Santos Domínguez de la capital entrerriana.Los lectores de este medio, enviaron sus videos para mostrar la magnitud del escape, que se produjo este mediodía en la margen oeste de Zanni.Al mismo tiempo, señaló queEn el lugar, trabajaron los Bomberos Zapadores de Paraná y rápidamente, se solucionó el inconveniente con la presencia del personal especializado de la empresa de distribución del gas.Unos minutos después de la fuga,, como también, los trabajos que se llevan a cabo en esa importante avenida de la ciudad de Paraná.Por otra parte, sostuvo que “los bomberos Zapadores no demoraron nada,y agregó que “estos muchachos no demoraron ni cinco minutos en llegar”, dijo.“Algunos vecinos se encerraron por miedo a que se incendie, pero si eso hubiese ocurrido, habría afectado al lugar donde estaba el escape”, estimó Daniel y aliviado sostuvo: “por suerte, no pasó nada”, dijo.