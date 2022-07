Continúan este viernes los recorridos gratuitos del Paraná Bus Turístico

El paseo dura dos horas y recorre sitios históricos y emblemáticos de la ciudad. Los viernes es abierto y parte desde la Plaza de las Colectividades, a las 13 y a las 17 hs, previa inscripción en la Oficina de Turismo de calle San Martín y Laurencena (Costanera Baja).Carina Caminos, directora de Planificación Turística y guía de los recorridos, explicó que los miércoles y jueves los recorridos gratuitos son para grupos cerrados y que los viernes son abiertos a toda la comunidad.Quienes deseen hacer el recorrido en jornadas para contingentes cerrados, deben contactarse con antelación al mail: [email protected] En tanto que los viernes, el bus se puede abordar en forma gratuita si el vecino se anuncia en la Oficina de Turismo de calle San Martín y Laurencena, certificando con su DNI la residencia en Paraná.María, una pasajera del Bus, indicó que la propuesta “es muy interesante, porque nací acá y hay lugares que no conozco. Me parece notable y felicito a quien ideó esto”.Jacqueline, otra mujer que hizo el recorrido, contó su experiencia: “Aprendimos muchas cosas que no sabíamos de nuestra propia ciudad. Ves la historia rica que nos rodea”.La iniciativa es organizada por la Municipalidad y las entidades miembros del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR).