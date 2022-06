Un niño y su mamá necesitan ayuda para reconstruir su casa que se incendió

Policiales Un niño y su mamá perdieron todo tras incendiarse su casa en Paraná

Una vivienda fue consumida por las llamas en calle Ameghino, de la ciudad de Paraná, el pasado sábado. Al parecer, el incendio se produjo por una explosión en el cableado eléctrico originando que la casa se incendie por completo.En la casa vivían una mamá y su hijo y debido al incendio perdieron todas sus pertenecías. La dueña de la vivienda, Daniela, contó aque tras el lamentable hecho, una gran cantidad de personas se hizo eco del pedido solidario y recibió donaciones de frazadas, colchones, calzado y ropa. “La gente me ayudó y mucho”, sostuvo. Sin embargo, todavía no puede comenzar a reconstruir la vivienda porque no cuenta con los materiales necesarios, “nos hacen falta tirantes, mangueras, chapa, un inodoro y ladrillos”, manifestó.Al finalizar, Daniela renovó el pedido de colaboración y detalló que los interesados en ayudar se pueden comunicar al celular de su hermana, Tamara, 3436 116387.