Desmantelaron puesto de venta de pescados ubicado en la vía pública en Paraná

Personal municipal removió este jueves un puesto de venta de pescado ubicado en avenida Don Bosco y calle Bas Parera, de la capital entrerriana. Al respecto, el director de Control Urbano, Pablo Falcón, dijo a Elonce “se trató de una estructura fija que estaba ubicada en la vereda y en ese mismo lugar Enersa tenía que concretar unas obras de cableado subterráneo y no se podía realizar por el puesto”.Asimismo, destacó que el operativo se llevó a cabo con personal de la División 911 y Servicios Públicos de la Municipalidad, e indicó que “las chapas y pedazos de mampostería fueron llevados al Corralón Municipal, en tanto los demás objetos se los llevó el propietario”.En este sentido, el funcionario municipal aclaró que desde el 2021 había vigente un oficio judicial que solicitaba que se debía remover la estructura fija, y resaltó que “la persona puede seguir trabajando,”.En este sentido, sostuvo que “aún no sabemos cuántos puestos fijos quedan en la Municipalidad, estamos trabajando en una nueva ordenanza para reubicar ciertos puestos, pero tienen que cumplir con algunas características, como la libreta sanitaria, deben ser móviles y otras cosas”.Puntualmente sobre los puestos de frutas y verduras, aclaró que “van a poder seguir trabajando, en ciertos casos se los reubica, pero siempre deben ser móviles”.Por su parte, el dueño de un puesto de diarios, que se encuentra en la misma cuadra donde estaba el de venta de pescados, dijo que “el hombre se mantenía con su puestito, pero por cuestiones de modernización lo sacaron”.“Era su fuente de trabajo, esto genera desconcierto y miedo, porque no sabemos qué va a pasar con el puesto de diarios”, cerró.