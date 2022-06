Joven advirtió estafa a través de oferta laboral: “Ofrecían $45000 por quincena”

comencé a sospechar cuando en un determinado momento, me informaron que debían mandarme unas máquinas para poder etiquetar y que por el envío de esos artefactos tenía que pagar alrededor de 3.500 peso

Una joven casi fue víctima de una nueva modalidad de estafa virtual. Embaucadores ofrecen, a través de internet, puestos de trabajo remoto paraCamila Cherot, es una joven de 23 años oriunda de Paraná que casi cae en la trampa, pero afortunadamente advirtió que se trataba de una estafa antes de ser engañada. Ante, informó que “vi el anuncio en una plataforma virtual, de un puesto de trabajo donde buscaban repositores y me anoté, y a los pocos días me llegó un correo informando que ese puesto había sido cubierto, pero me ofrecían otro para empaquetar cosas desde mi casa”.La joven manifestó que “fueron varias consultas y parecía que se trataba de algo serio”.”, dijo la joven al destacar que “pedían que tengan un lugar físico donde realizar el trabajo que demandaría seis horas diarias”.“En un principio todo era posible, peros”, expresó Cherot al acotar que “e, entonces comencé a realizarles muchas preguntas sobre contratos, firmar algún papel y fue ahí cuando me dejaron de hablar”.Asimismo, amplió: “una vez que advertí que era una estafa comencé a buscar en redes e internet a la supuesta consultora que me había reclutado, y no había nada, era un sitio fantasma”.

Es muy feo porque hace meses busco trabajo y juegan con la esperanza y desesperación de las personas

La joven manifestó que tras detectar que se trataba de un engaño la oferta laboral comenzó a informar por diversos medios lo ocurrido “para que nadie caiga en estas cosas, pero lamentablemente me enteré que dos personas llegaron a pagar el dinero y nunca recibieron nada”, sostuvo.Al finalizar, Cherot reflexionó: “En la desesperación de conseguir trabajo la gente cae en estas cosas y es muy angustiante porque no se consigue nada y hay gente que se aprovecha de eso”.