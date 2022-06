Vandalismo en escuela de Paraná: “Por la contextura, serían menores”

El edificio de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nro 21 "Libertador General San Martín", ubicada en calle Blas Parera, fue blanco de un hecho de vandalismo.El rector, Javier Colman, relató aque “ayer, cuando uno de los ordenanzas estaba por abrir el primer piso, se encontró con basura desparramada en el pasillo y faltaba uno de los tachos. Me comentó que veía algo que no estaba bien”.Ante ello, subieron y observaron que “los elementos de limpieza estaban desparramados en el piso, que faltaba un tacho que había sido arrojado al patio. Rompieron un espejo, pero no hubo robo. Tenemos un buen sistema de seguridad, con alarma y cámaras para ir protegiendo los elementos de la escuela”.Al respecto, confirmó a este medio que “por la contextura serían menores. Ingresaron por los techos. Generaron esos daños y no hubo sustracción de elementos. Es fea sensación de que nos han invadido en nuestra propia casa”.Asimismo, desmintió que se haya roto una puerta y anulado las cámaras de seguridad. “Sin minimizar la situación, serían menores que entraron y provocaron una serie de destrozos, pero no pasó a mayores”, ratificó.Finalmente, detalló que “llamamos a la Comisaría 12, que siempre está pendiente de lo que necesitamos. Se labraron las actas, hicieron las pericias, hoy firmamos la denuncia y se sigue trabajando”.