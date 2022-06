“Un gallinero en condiciones no es un riesgo para familias ni a lo ambiental”

Tras 27 años de prohibición, en Gualeguaychú se podrá tener “gallinero en la casa” para consumo familiar.consultó a la epidemióloga Silvina Saavedra respecto de la situación en la capital entrerriana: “Algunas casas de los barrios periféricos de Paraná tienen gallineros y siempre que uno los tenga en condiciones, limpio y cuidado, no será un riesgo ni para las familias ni para lo ambiental”, aclaró la especialista.En relación a las bondades de tener un gallinero en el patio de la casa, la epidemióloga comentó que “lo productivo en el caso de las gallinas ponedoras es que se tendrá un huevito por día, lo que nos sirve para alimentarnos”.Y respecto a los contras de esta práctica, la especialista mencionó: “En el norte entrerriano está presente la Leishmaniasis cuyo vector que la transmite se cría en los gallineros; y la Salmonelosis es algo común que se debe tener en cuenta cuando consumimos el huevo, el que debe estar bien cocido y que no esté rota la cáscara”.“Si a la gallina la crio en mi casa, no se enfermará, pero si la traemos de otro lugar podría transmitir otras enfermedades; y son enfermedades que se previenen a través de la higiene”, remarcó.En ese sentido, Saavedra refirió que “tener dos o tres gallinas en la casa y de forma adecuada no sería un inconveniente”.“La subsecretaría de Economía Familiar, a través del proyecto de hueras comunitarias, hace 21 días, entregó 813 pollitos ponedoras, los que se repartieron en los lugares en los que había huerta; y previamente se hizo una inspección para determinar cuántos pollitos se entregaban por lugar”, comentó Saavedra al indicar que el objetivo de la iniciativa es “reforzar la alimentación o para su comercialización”.