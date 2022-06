“Aún hoy, en muchos lugares, el ser gay o lesbiana es muy estigmatizante”

La historia de Tahiel, en Paraná

El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Recuerda cada año los disturbios de Stonewall de 1969 e intenta confirmar el orgullo de ser lo que se es. Es el día en que se manifiesta orgullo de poder expresar identidades de género y orientaciones sexuales tradicionalmente marginadas y reprimidas.En la Ciudad de Buenos Aires se realizó hoy la VII Marcha Plurinacional Antirracista contra travesticidios, transfemicidos y transhomicidios, en coincidencia con el Día Internacional del Orgullo.Uno de los principales ejes de la marcha fue el pedido de la incorporación de la figura del "travesticidio, transfemicidio y transhomicidio" al Código Penal y también se insistió con el “reclamo de aparición con vida de Tehuel y la reparación histórica a las sobrevivientes de la violencia institucional”. Otros de los reclamos son la aplicación del cupo laboral trans, la capacitación del personal de salud en las especificidades de esta población y Justicia por Melody, la chica trans asesinada a balazos en Mendoza.La comunidad LGBT+ realizó en Paraná un encuentro en plaza Alberdi.“Es un día de lucha, siempre es importante reivindicar los derechos ganados. También como militante LGBT entiendo que es importante que estas fechas se visibilicen, que se puedan generar espacios de debate”, manifestó en el programaSobre su persona aseveró: “Soy una masculinidad trans, es decir que me percibo de manera masculina que biológicamente nació con la genitalidad femenina, trabajo, milito. En un principio tuve mis momentos de caída, de tristeza, hasta que pude entender lo que me estaba pasando, que es de lo que están transitando muchos de los pibes y las pibas. Hay que tener en cuenta que todas las transiciones son diferentes y que tiene que ver con un montón de factores que nos van atravesando en la vida, con la personalidad y como uno lo afronta”.Al ser consultado sobre si ha recibido discriminación, destacó: “Si, me ha pasado, pero siempre es por visibilizarse, por ahí en las redes sociales hay mucha gente que muestra el odio. Y estas fechas son propicias también para que esto suceda”.Respecto del apoyo recibido, aseguró que lo ha visto ““En mi caso, así como me visibilizo, trato de charlar estos temas”, opinó.En su infancia y adolescencia “l; después tuve una cuestión de choque cuando uno pasa a la secundaria cuando empieza a ver diferencias y comprende que tal vez no es tan normal lo que te está pasando. En su momento yo no tenía ni idea de lo que era una persona trans, sí pasé parte de mi adolescencia teniendo contacto con mujeres trans. Tampoco podía entenderlo a la inversa, no entendía que podía pasar al revés. El cambio fue después de los 10 años”, confió.Entendió al mismo tiempo que “en muchos lugares del interior de la provincia, no tanto en Paraná, el ser gay o ser lesbiana es muy estigmatizante y generan muchos focos de violencia hacia las personas que están en pareja. Es una cuestión que atraviesa a todo el colectivo trans, no solo a las masculidades trans, sino también pasa con las feminidades trans, que son un punto tremendo todo el tiempo, constantemente se las ataca”.¿Qué falta?, se le consultó: “, les pido que en caso de que estén pasando por situaciones difíciles, se aferren a esa gente que tiene ‘luz’ que los pueden ayudar” destacó como consejo Tahiel.