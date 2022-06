Terrenos del Patito Sirirí: instaron al HCD a apoyar proyecto de expropiación

Perdería estado parlamentario el proyecto presentado a instancias de una mesa de trabajo que se constituyó en el Concejo Deliberante de Paraná para declarar de uso público los terrenos de un sector del Parque Urquiza, ubicado frente al Parque Infantil Patito Sirirí, cuyos dueños habían expresado su interés en lotearlos. Los integrantes de la Asamblea Parque Urquiza a través de“exhortaron a los legisladores locales de todos los bloques para que apoyen el proyecto, prorrogando su vigencia en caso que necesiten más tiempo”.Por su parte, Jorge Izaguirre bregó “por el acompañamiento de los concejales”, pero aclaró que “tampoco es un impedimento para que el bloque mayoritario haga valer lo que la ciudadanía le dio: la mayoría en un Concejo Deliberante para que pueda llevar adelante un proyecto que ellos mismos presentaron”.“La lucha está planteada y no terminaría mañana porque la caída del estado parlamentario del proyecto no impediría que pudiese presentarse uno nuevo”, acotó Izaguirre al remarcar que “hay un convencimiento de la lucha”.“Si aquellos concejales que presentaron el proyecto lo hacen desde el mismo convencimiento tienen que dejar de lado cuestiones de política e ir por el interés general porque la ciudadanía apoyará la iniciativa, dado que es en beneficio de todos los paranaenses”, fundamentó.El lote “Sector Sur”, cuenta con 10.863,23 m2, se encuentra al sur de la calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955 y limitan al oeste con la continuidad de calle Gregoria Matorras de San Martín y al sur con calle Alberti (y) componen una unidad con las barrancas del Parque Urquiza, consolidada luego de las obras de estabilización frente al parque Carmelo Cabrera”. Sobre este terreno señala el paper de la secretaría a cargo de Guillermo Federik, “no presenta ninguna construcción y su límite oeste con el Parque no es más que una línea definida en un plano de mensura. Presentan un valor social como extensión y culminación del Parque Urquiza y puede ejercer sinergia con el mismo, con el Parque Carmelo Cabrera (Patito Sirirí), el conjunto integrado por la Vieja Usina y el Centro Provincial de Convenciones”. De todas maneras, se aclara que “esta ‘continuidad’ con las barrancas del parque no constituye una continuidad de ‘usos’ atento a que por forma y topografía la fracción es en sí un componente paisajístico. Con igual criterio cualquier barranca cercana a uno de nuestros parques costeros (Parques Urquiza, Varisco o Toma Vieja) podría presumirse continuidad de aquel y sujeta a expropiación”.Se recordará que, según el informe oficial sobre un trabajo de tasación de esos terrenos privados concluyó que si el Estado quisiera expropiarlos debería hacer frente al pago de una suma de 3,2 millones de dólares.