Sebastián Crismanich en Paraná: “Con disciplina, los sueños se pueden cumplir”

Sebastián Crismanich visita la provincia y este lunes estuvo en Paraná, en marco de las actividades programadas con el objetivo de difundir y promocionar el Taekwondo. El medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, dialogó con Elonce y destacó el recibimiento de los entrerrianos: “La verdad que fui muy bien atendido”.El deportista, hace tiempo se dedica a dar clínicas sobre su disciplina con el objetivo de alentar a los que recién están comenzando. “Estoy viendo el resultado de mis charlas, donde muchos lograron sortear alguna situación a través de mi escuchar mi historia. Creo que es el granito de arena que le aporto a la sociedad”.“Sé que hay muchos deportes amateurs donde no es fácil sostener la profesión. Sé que por más que uno gane un Juego Olímpico, los bolsillos no se te llenan. Creo que cuando uno lo realiza por el amor a la camiseta, a la patria y de manera genuina, encuentra muchas cosas buenas. Además, si uno busca y persigue el sueño, encuentra las herramientas para poder llevarlo a cabo”.Crismanich, remarcó: “yo no vengo de una familia adinerada, vengo del interior del país igual que Entre Ríos, nací y me crie en Corrientes. Después me fui a vivir a Córdoba a desarrollarme con el deporte y el estudio, y puedo decir que cumplí mi sueño, toque el cielo con las manos, que es lo que me propuse cuándo tenía 8 años"."Con disciplina y constancia, se puede lograr. Si uno ama lo que hace y se plantea un objetivo de vida, sumándole el respaldo de la familia, el equipo de trabajo como el entrenador, el compañero, cualquiera puede cumplir sus sueños", insistió.Al finalizar, el deportista, remarcó la cultura del esfuerzo: “lo que me hizo ir subiendo de categoría fue la disciplina, la constancia y la responsabilidad. Creo que son las claves para llegar a buen puerto”.Crismanich de 35 años, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, 2011, y, además, conquistó la presea dorada en los Juegos Odesur de Buenos Aires 2006 y Santiago de Chile 2014 y la de plata en Medellín, Colombia, 2010.