Inspectora denunciada: “yo no cometí ninguna infracción”, dijo el comerciante

Paraná Bahl informó que se sustanció un sumario a la inspectora denunciada

Gabriel Bet, denunció que el sábado fue agredido por una agente de tránsito tras una discusión. “Estaba descargando mercadería cuando me multó y me clavó una birome en la nuca”, aseguró.Todavía no están claras las circunstancias en que se desencadenó el hecho y se espera que alguna cámara existente en el lugar haya podido registrar todo, desde el inicio del procedimiento., que nunca tuvo un incidente de este tipo. “Estaba haciendo mi trabajo desde las 8 de la mañana. Si tengo la oportunidad, quiero pedir disculpas. Él estaba totalmente contra mí, contra mi trabajo y el municipio”.y dijo que “la inspectora me labró el acta una vez que ya había descargado”. Seguidamente, agregó: “cuando se paró frente a mi auto, le pedí que me dejará seguir, que ya me iba, pero no me dejó. Cuando me bajé para hablar con ella, me dijo que ya me había advertido, hace varios días, que no podía parar en ese lugar a descargar la mercadería”.Según comentó el hombre, en el lugar hay “carteles que permiten la descarga y no hay horarios para hacerlo. Ahora están las paradas de colectivos, por el corte en calle España. Yo no cometí ninguna infracción”.Ante la consulta de Elonce, el comerciante negó haberla ofendido: “ni ella me insultó, ni yo la insulte. No es mi estilo ofender a nadie, si yo le digo algo inapropiado, yo sé que me vuelve como un boomerang y al otro día, nos volvemos a ver en el mismo lugar”.“Quiero que el oficial empatice con el ciudadano. Cuando un inspector de tránsito te hace una multa que podría evitarse, evita exacerbar ánimos, evita una discusión y eso hace que uno esté más contento, más feliz”, finalizó.