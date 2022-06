Mujer cayó de seis metros de altura cuando quiso asistir a vecino descompuesto

Rita Reynoso, una vecina de la capital entrerriana, se cayó de seis metros de altura luego de intentar asistir a un vecino que se encontraba descompuesto. El hecho sucedió el pasado jueves en horas de la tarde en el barrio Paraná I.Según mencionó la mujer aella vive en el segundo piso y el hombre en el primero. “Estaba tendiendo la ropa en mi balcón, cuando advierto que el señor estaba mal. Vi que tenía la llave de su casa en la mano, entonces entendí que no podía ingresar por la puerta”.Rita, contó que su vecino, un hombre con discapacidad está solo ya que hace un tiempo falleció la madre. “Junto a otra vecina lo asistimos siempre que necesita algo. No era la primera vez que lo iba a ayudar”, dijo.Seguidamente, relató: “cuando lo vi mal, no me nació otra cosa que cruzar por el balcón. Había unas vigas donde me podía apoyar, pero resbalé, perdí el equilibrio y me caí al lado de un cantero de su casa”. “Quedé totalmente inconsciente. No me podían despertar”.Rápidamente, otros vecinos advirtieron la situación y junto a los bomberos los socorrieron. “Terminamos los dos en el hospital”, mencionó.La mujer es madre de cuatro chicos, quienes se mostraron muy orgullosos de lo que hizo. “Les enseño con el ejemplo, no dudaría en volver a hacerlo. No pude asistirlo, pero al menos lo intenté”. “Soy una persona siempre dispuesta a ayudar, si veo a alguien mal, no puedo pasar por al lado”.Sobre su estado de salud, la mujer contó que “tengo ocho puntos en la cabeza. Un brazo golpeado y una costilla fisurada”. Afortunadamente, Rita cuando con el apoyo de sus hijos, amigos, compañeras de trabajo y vecinos, quienes se turnan para ayudarla y acompañarla en este momento.