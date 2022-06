Bahl informó que se sustanció un sumario a la inspectora denunciada

Un comerciante denunció el sábado que fue agredido por una agente de tránsito tras una discusión. “Estaba descargando mercadería cuando me multó y me clavó una birome en la nuca”, aseguró. Sin embargo, todavía no están claras las circunstancias en que se desencadenó el hecho y se espera que alguna cámara existente en el lugar haya podido registrar todo, desde el inicio del procedimiento.que la inspectora denunciada fue sumariada y separada de su función; además, informó que se contactó con el comerciante y proyecta reunirse con él durante el transcurso de esta semana. “Trataremos de sumar las partes”, indicó el mandatario municipal y bregó por “superar esta situación”.“Convivimos permanentemente, a veces con muchas tensiones, además hemos tenido dos años de pandemia, donde cada uno tuvo un sufrimiento o alguna tensión, las personas no pudieron trabajar a pleno como deberían hacerlo, y el municipio siempre está a pleno para facilitar el trabajo”, fundamentó el intendente. “Todos los días hablamos de diversificar el perfil productivo de la ciudad y esto implica generar soluciones que nos piden habitualmente y a diario para poder trabajar, para colaborar con todos los paranaenses para que puedan trabajar”, agregó.“Desde el municipio tenemos una responsabilidad y una tarea pendiente en la capacitación y formación de los recursos humanos que en los próximos meses empezará a dar los resultados”, reconoció Bahl.“El Estado tiene una responsabilidad extra frente a la tolerancia que tienen todas las personas de manera individual, pero cuando exista una situación de estas, hay que comunicarse directamente, hablar y plantear lo que se necesita para, con tolerancia y buena predisposición, trabajar y generar puestos de trabajo porque el Estado municipal siempre estará en esa postura constructiva”, remarcó.