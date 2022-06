Para defensor, inspectora cumplía funciones “con completa legitimidad de acción”

Video: Comerciante denunció que inspectora de Paraná le “enterró una birome en la nuca”

Una inspectora de la municipalidad de Paraná protagonizó un violento episodio este sábado en el microcentro cuando discutió con un comerciante ofuscado por una multa. “Me labró la multa y me la arrojó al piso; cuando me agache a juntar el papel, me clavó una birome en la nuca y me provocó un profundo corte”, había denunciado ael dueño de un local gastronómico ubicado en calle Urquiza.que “Liliana Vázquez estaba ejerciendo una función en cumplimiento de las ordenanzas del municipio con completa legitimidad de acción y aparentemente, no hubo un respeto de las ordenes legítimamente impartidas por ella”.La causa policial, en principio, fue tramitada por Lesiones. “Hay una agresión que se menciona en el expediente”, explicó ael defensor y reiteró que se trata de dilucidar si, previamente, la inspectora fue agredida verbalmente por parte del comerciante.“En el expediente debería dilucidarse si hubo o no responsabilidad por parte Liliana Vázquez”, señaló y confirmó que “está acreditado que hubo una advertencia reiterada de un accionar hacia esta persona, que no cumplió”.En la oportunidad, Gerard hizo referencia al “hostigamiento, amenazas y agresiones que recibió la inspectora municipal, y todo su entorno familiar, tras esta situación, a través de las redes sociales, con el anonimato y la impunidad que eso implica, mencionando y afirmando situaciones de hecho que nadie puede conocer, solo los protagonistas, y que vulnera la intimidad y la situación de vida diaria de Liliana Vázquez, una persona que tiene 65 años de edad, que se encuentra trabajando en la calle, cumpliendo una función en la Municipalidad”.