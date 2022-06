Inspectora acusada de agresión: “Estaba trabajando y me sacó el talonario”

Un comerciante denunció el sábado que fue agredido por una agente de tránsito tras una discusión. “Estaba descargando mercadería cuando me multó y me clavó una birome en la nuca”, aseguró. Sin embargo, todavía no están claras las circunstancias en que se desencadenó el hecho y se espera que alguna cámara existente en el lugar haya podido registrar todo, desde el inicio del procedimiento.La inspectora acusada, Liliana Vázquez, concurrió este lunes a la mañana al Ministerio Público Fiscal en compañía de su abogado y allí dialogó con“Siento nervios y angustia por mi familia, por mis hijos y mis nietos. Es lo que más me duele y siento vergüenza porque mis hijos están tocados. Nunca hubiera hecho algo así a mi familia”, declaró entre lágrimas.Relató que “este hombre era insoportable. Pegué la vuelta para irme y me sacó el talonario. Lo demás se lo dejo al abogado. Me arrepentí desde el primer día. Cuando entré a la Dirección dije que jamás les iba a hacer pasar vergüenza a mis hijos en la calle. Los crié sola y les día lo mejor”.Acotó que cuando llegó el patrullero pensó que “era para protección, nunca me leyeron que estaba detenida. Recién hoy me preguntaron si me habían leído los requisitos. Yo pensé que me estaban protegiendo”. Estuvo demorada desde mediodía hasta las 21.45.“Me trataron bien, me quedé dormida en un cuartito con rejas, pero no entendía nada”, relató Vázquez.Y finalmente, manifestó a: “No sé cómo quedará la situación, pero tengo 29 años de servicios. Si tengo la oportunidad, quiero pedir disculpas. Él estaba totalmente contras mí, contra mi trabajo y el municipio”.