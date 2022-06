Se han entregado unos 600 árboles a vecinos frentistas de la ciudad

Desde principios de junio el Vivero Municipal de Paraná realiza la entrega de árboles para los vecinos frentistas de la ciudad que se anotaron a través de la página Mi Paraná, y pidieron un turno.



“Venimos muy bien con la entrega y el plazo es hasta el 30 de junio. Después la comuna seguirá forestando por su cuenta y se sigue colaborando con escuelas, vecinales y otros organismos que estén interesados”, explicó a Elonce el ingeniero Carlos Morvidone, subdirector del Vivero Municipal.



Sobre las especies que se entregan, señaló que “tenemos una planificación que hizo la Facultad de Ciencias Agropecuarias y para cada calle va un determinado tipo de árbol. Como muchas de las veredas que hay en la ciudad son relativamente angostas, no se puede poner cualquiera y las que más se están usando son las de porte más pequeño, como la falsa caoba o pezuña de vaca, guarancia y crespón”.



Hasta el momento, se han entregado unos 600 ejemplares. “Tenemos la tranquilidad que la gente que viene a buscarlo es porque realmente lo quiere al árbol y lo va a cuidar; cuando la municipalidad hace plantaciones, muchas veces el vecino no quiere tener árboles y lamentablemente hace todo lo posible para que no prospere”.



Finalmente, el ingeniero recomendó sacar un turno en Mi Paraná para poder retirar un árbol. Allí se piden una serie de datos, como dimensiones de la vereda y se establece con tiempo el árbol a entregar. Aquellas personas que llegan de manera espontánea, también son atendidas, pero tienen prioridad las que asisten con turno. El horario de atención es 7.30 a 12 de lunes a viernes. Elonce.com