Sentida despedida al médico Roberto Zabala: “Se fue un entrañable ser humano”

El médico paranaense Roberto Zabala, falleció este domingo tras sufrir una descompensación. Según se supo, el reconocido profesional, Había cumplido 74 años en el mes de abril y si bien había tenido un problema de salud a principios de esta semana, se encontraba bien y siempre activo, como fue buena parte de su vida.Desde Tercer Tiempo Rugby indicaron que “el rugby paranaense y de la provincia está de luto”. En este sentido agregan que “Se fue un entrañable ser humano. El ‘Gordo’ partió y dejó su huella. Fue socio fundador del Capibá Rugby Club, entrenador y dirigente de la entidad amarilla del sur de la capital provincial”.El Club Tilcara, se sumó a la despedida y expresó: “La Comisio?n Directiva y todo el Club Tilcara, manifiestan su dolor por el fallecimiento de Roberto Marcelino Zabala, socio fundador de Capibá Rugby Club, ex dirigente y entrenador de la entidad”.“Amigo que triste noticia saber que te fuiste, vuela alto querido amigo... eras mi doctor, pero más amigo, me duele saber que ya no te veré y extrañaré tu recibimiento”, publicó una mujer.En tanto, otro hombre, dijo “Mi médico y Amigo por muchos años. ¡Descansa Roberto Zabala!! Mucha tristeza Gordo. Jamás te voy a olvidar Amigo. Vuela alto”.