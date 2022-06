Paraná festeja 209 años: Música, gastronomía y propuestas para toda la familia

Feria Periurbana

La palabra de la gente

Los Raviolis

Paraná conmemora 209 años desde su elevación al rango de Villa por una ley redactada en 1813 por la Asamblea Constituyente del Año XIII. Luego, esta fecha fue adoptada por el Municipio como celebración del Día de la Ciudad. Y desde el 16 de junio vienen desarrollándose actividades culturales, artísticas, históricas, gastronómicas en distintos puntos de la ciudad.Este domingo se da el broche de oro a los festejos. Las actividades se centran en el Parque Botánico, en el marco del Festival Paraná Ciudad Capital. Desde las 11 hay patio gastronómico, escenario con múltiples propuestas musicales y, desde las 15.30, se podrá disfrutar del gran show de Los Palmeras.En el marco derecorre el predio con móviles en vivo para conocer testimonios, experiencias y diversidad de propuestas que se llevan a cabo.Paula, feriante, explicó aque “tenemos un emprendimiento familiar, todos los domingos, de 8 a 13, venimos a ofrecer nuestros productos. También lo hacemos en Mercado en Tu Barrio”.“Nos sirve un montón que venga gente al Botánico, que nos conozcan. Invitamos a la gente a acercarse todos los domingos”, agregó.Paola hace sales para cocinar. “Es sal entrefina, gruesa, marina, Himalaya. La idea es salar menos y condimentar más. Hay que empezar a comer más saludable. Hay sal de vino, de naranja y más. Las vendo entre 150 pesos y 250 pesos las bolsitas. Las cajitas salen 400 pesos”, comentó.Susana, comentó que “vendo gorritos, cuelleras, polainas. Mi marido hace y vende herrería, para vinos, para las plantas. Tenemos variedad de precios, los gorritos desde 500 pesos; manoplas sin dedos desde 800 pesos”.Otra feriante, señaló que “vendo conservas, productos de campo, piroks, salame, queso, panes”. Dijo que lo que más le gusta de Paraná es la gente, los lugares, el río, la naturaleza”.Un emprendedor ofrece “caramelos de miel fusionados con cannabis. Son medicinales, terapéuticos. Ofrecemos aceites, cremas para masajes, licores. Lo hacemos nosotros. Hay licor de dulce de leche y de cannabis. El aceite de cannabis cuesta 1500 pesos. Tenemos autorización para cultivo, está todo legalmente aprobado. Este aceite es muy bueno para muchas enfermedades y patologías”.“Hay mucha resistencia, pero por desconocimiento. Hoy hay legislación. No es droga, es algo que beneficia a muchas personas. Tienen que conocer las propiedades”, agregó.Luciano, de otro puesto, contó que “vendemos todo en lana para este invierno, cuadros, mandalas, trípticos. Nos ha ido muy bien hasta ahora”.Sobre Paraná dijo que “nosotros con mi esposa vivimos en San Benito hace dos años y medio, venimos de Buenos Aires. A todos los decimos la verdad: nos agarró la pandemia justo cuando nos mudamos, pero fue todo espléndido. En la pandemia allá fue terrible, pero acá estábamos perfecto, recuperamos 10 años. Es un lugar muy tranquilo”.Un hombre oriundo de Rosario comentó aque “vinimos de visita a Paraná. Nos enteramos del festejo y no quisimos perderlo. Este sábado estuvimos por el parque, la costanera, nos sorprendió lo limpio, ordenado, es hermosa ciudad”.Una mujer, por su parte, comentó que “soy de Bovril, ahora vivo en Paraná y vinimos a festejar este día al Botánico, a pasar el día, a compartir en familia. Lo que más me gusta de la ciudad es el centro cívico”.Un hombre de Feliciano, pero que vive en Paraná, contó que “cada lugar tiene su encanto. Tenemos una barranca hermosa. Tenemos mucho paisaje, tenemos el Botánico que es espectacular”.Una mujer y un hombre oriundos de Santa Fe, comentaron que “vinimos a ver a Los Palmeras. Es la primera vez que venimos al Botánico, es hermoso. Anduvimos también en la costanera, aprovechamos a pasear con los nietos. Nosotros tenemos el deseo de venir a vivir acá a Paraná”.Los Raviolis fueron uno de los números centrales de esta jornada de festejos. Minutos antes de tocar, sus integrantes recorrieron el predio y hablaron conJuan Pablo, expresó que “estamos felices, todo está increíble. Hace frío pero este lugar es cálido y hermoso”.Explicó que “nuestras canciones cuentan cosas que nos pasan. Mucha gente se siente identificada. El año pasado fue furor la canción contacto estrecho y se viralizó”.Tivi, comentó que “somos una banda para las familias, para grandes, chicos, te hace bailar, cantar, tiene mucho rock el espectáculo. Nos divertimos mucho junto al público”.Sobre la ciudad, dijo que “vimos el río, la costa, el parque, es hermosa Paraná”.