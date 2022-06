A puro ritmo y baile, Paraná festejó sus 209 años con Los Palmeras

Feria Periurbana

Paraná conmemoró 209 años desde su elevación al rango de Villa por una ley redactada en 1813 por la Asamblea Constituyente del Año XIII. Luego, esta fecha fue adoptada por el Municipio como celebración del Día de la Ciudad. Y desde el 16 de junio vienen desarrollándose actividades culturales, artísticas, históricas, gastronómicas en distintos puntos de la ciudad.Este domingo se dio el broche de oro a los festejos. Las actividades se centraron en el Parque Botánico, en el marco del Festival Paraná Ciudad Capital. Desde las 11 hubo patio gastronómico, escenario con múltiples propuestas musicales y se disfrutó del gran show de Los Palmeras como cierre.En el marco derecorrió el predio con móviles en vivo para conocer testimonios, experiencias y diversidad de propuestas que se llevaron a cabo.Paula, feriante, explicó aque “tenemos un emprendimiento familiar, todos los domingos, de 8 a 13, venimos a ofrecer nuestros productos. También lo hacemos en Mercado en Tu Barrio”.“Nos sirve un montón que venga gente al Botánico, que nos conozcan. Invitamos a la gente a acercarse todos los domingos”, agregó.Paola hace sales para cocinar. “Es sal entrefina, gruesa, marina, Himalaya. La idea es salar menos y condimentar más. Hay que empezar a comer más saludable. Hay sal de vino, de naranja y más. Las vendo entre 150 pesos y 250 pesos las bolsitas. Las cajitas salen 400 pesos”, comentó.Susana, comentó que “vendo gorritos, cuelleras, polainas. Mi marido hace y vende herrería, para vinos, para las plantas. Tenemos variedad de precios, los gorritos desde 500 pesos; manoplas sin dedos desde 800 pesos”.Otra feriante, señaló que “vendo conservas, productos de campo, piroks, salame, queso, panes”. Dijo que lo que más le gusta de Paraná es la gente, los lugares, el río, la naturaleza”.“Hay mucha resistencia, pero por desconocimiento. Hoy hay legislación. No es droga, es algo que beneficia a muchas personas. Tienen que conocer las propiedades”, agregó.Luciano, de otro puesto, contó que “vendemos todo en lana para este invierno, cuadros, mandalas, trípticos. Nos ha ido muy bien hasta ahora”.Sobre Paraná dijo que “nosotros con mi esposa vivimos en San Benito hace dos años y medio, venimos de Buenos Aires. A todos los decimos la verdad: nos agarró la pandemia justo cuando nos mudamos, pero fue todo espléndido. En la pandemia allá fue terrible, pero acá estábamos perfecto, recuperamos 10 años. Es un lugar muy tranquilo”.Una mujer oriunda de Paraná, comentó aque “trajimos tortas, sandwichs, mate, de todo. Armamos nuestro lugarcito y vamos a estar hasta que terminen de tocar Los Palmeras. Ahora estoy sentada pero cuando ellos estén me levanto a bailar”.Un niño de nueve años, contó que “vine con mi familia, llegamos en auto”. Su mamá, señaló que “venimos todos los fines de semana al Botánico. Nos trajimos empanadas, sanguchitos, de todo. Estamos equipados preparando a Los Palmeras”.Dos adolescentes, contaron que “nos encantó el espectáculo que vimos. Tenemos muchas ganas de bailar cumbia. El lugar que más nos gusta de Paraná es la costanera y la zona del trencito”.Otra mujer indicó aque “vinimos todos los abuelos a divertirnos, a bailar. Me traje sanguchitos de miga para comer. Tengo un secreto para que queden bien húmedos. Los acompañamos con mates”.Un hombre, contó que “vinimos a tomarnos unos mates dulces. Trajimos sillones y todo. Somos de barrio San Agustín. Hemos aprovechado de las actividades de estos días. A nosotros nos gusta el Parque Urquiza. El paranaense es solidario, atento, sobre todo con los turistas".Otra mujer, comentó que “le ponemos onda a este día gris. Trajimos el mate, nos abrigamos mucho y nos bailamos todos los shows.Una mujer nacida es Paraná, pero actualmente viviendo en Aldea Brasilera, comentó que “traje unas pizzas caseritas para comer. Vinimos con amigas a disfrutar de Los Palmeras”.Un joven, comentó que “vengo de Colonia Avellaneda. Estoy muy contento de haber venido, vamos a bailar todo con Los Palmeras”.Otro hombre, oriundo de la misma localidad, señaló que “vinimos a disfrutar del domingo. A los chicos les gustan las bandas y venimos a bailar cumbia”.Un hombre oriundo de Rosario comentó aque “vinimos de visita a Paraná. Nos enteramos del festejo y no quisimos perderlo. Este sábado estuvimos por el parque, la costanera, nos sorprendió lo limpio, ordenado, es hermosa ciudad”.Una mujer, por su parte, comentó que “soy de Bovril, ahora vivo en Paraná y vinimos a festejar este día al Botánico, a pasar el día, a compartir en familia. Lo que más me gusta de la ciudad es el centro cívico”.Un hombre de Feliciano, pero que vive en Paraná, contó que “cada lugar tiene su encanto. Tenemos una barranca hermosa. Tenemos mucho paisaje, tenemos el Botánico que es espectacular”.Una mujer y un hombre oriundos de Santa Fe, comentaron que “vinimos a ver a Los Palmeras. Es la primera vez que venimos al Botánico, es hermoso. Anduvimos también en la costanera, aprovechamos a pasear con los nietos. Nosotros tenemos el deseo de venir a vivir acá a Paraná”.Un hombre oriundo de Posadas, Misiones, señaló que "vinimos por un torneo pero de paso aprovechamos para recorrer la ciudad y participar del festejo en el Parque Botánico. Nos encantó Paraná".En diálogo con, expresó que “queremos que la gente viva y disfrute del cumpleaños de Paraná. Hubo actividades toda la semana, pero este es el cierre. Es la fiesta de la ciudad. Para eso trabajamos con mucha gente, hubo muchas ideas de emprendedores. El parque Botánico estuvo repleto”.“La gente nos agradece mucho, se acerca y nos lo dice. Uno lo hace por responsabilidad y objetivo, es un compromiso. Este tipo de eventos donde todos podemos vivir de lo lindo que genera la ciudad, da una alegría distinta”, dijo.Remarcó que “hubo actividades toda la semana para todos los gustos y todas las edades”.El intendente señaló que “el lugar que más me gusta de Paraná es el río. Estamos trabajando para que en el verano podamos meternos al Thompson. Es un lugar con mucho potencial turístico. El paranaense ama su río. Queremos tener todas las playas impecables y poder meternos en el río”.Señaló que “trabajamos para que en las plazas haya juegos y estén lindas, que haya iluminación y seguridad. Los barrios de la ciudad deben vivir mejor”.Los Raviolis fueron uno de los números centrales de esta jornada de festejos. Minutos antes de tocar, sus integrantes recorrieron el predio y hablaron conJuan Pablo, expresó que “estamos felices, todo está increíble. Hace frío pero este lugar es cálido y hermoso”.Explicó que “nuestras canciones cuentan cosas que nos pasan. Mucha gente se siente identificada. El año pasado fue furor la canción contacto estrecho y se viralizó”.Tivi, comentó que “somos una banda para las familias, para grandes, chicos, te hace bailar, cantar, tiene mucho rock el espectáculo. Nos divertimos mucho junto al público”.Sobre la ciudad, dijo que “vimos el río, la costa, el parque, es hermosa Paraná”.Uno de los números centrales de la jornada de domingo fue el Combo Mutante. El grupo hizo bailar y cantar a los presentes.Mariano dijo aque “estamos muy agradecidos de participar de este evento. Estuvimos también en el Bicentenario de Paraná. Nos encanta venir”.“Somos más de 14 músicos. El instrumento que no puede faltar en nuestro grupo es el contrabajo y las percusiones”, señalaron.“La ciudad desde la isla se ve como si fueran todas figuritas chiquititas. Entre medio se ve el espejo marrón, que es el río, y le da un marco espectacular”, agregó.Contó que “la gente te va reconociendo, responde a nuestro trabajo y se siente muy bien”.El grupo de cumbia santafesina “Los Palmeras” fue el encargado de ponerle el broche de oro a los festejos por los 209 años de Paraná. Minutos antes de brindar su show, el canten Rubén Cacho Deicas, dialogó cony ponderó la calidez de los paranaenses y la importancia de los festejos.al resaltar que “cada vez que tenemos la oportunidad decimos que en Entre Ríos esta la mejor gente, porque son todos hospitalarios, amigables y es un orgullo, es muy lindo volver a compartir con los amigos”.Asimismo, detalló que disfruta mucho del Parque Urquiza, la Costanera y “todo el mundo sabe que vengo a comer tortas fritas”.Consultado sobre futuras presentaciones, Cacho expresó que “el 7 y 8 de julio realizamos shows en el Movistar Arena en Buenos Aires y después retomamos toda la programación que teníamos postergada”.Y señaló que en todos estos años “aparecieron cosas muy importantes para la carrera y lo hemos sabido aprovechar, estuvimos trabajando 15 días en España y ahora nos llegó la propuesta para ir a otro país y ahora coordinamos para hacer más giras”.