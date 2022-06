Paraná festejará hoy su cumpleaños 209: el broche de oro será con Los Palmeras

Detalles del operativo en el Parque Botánico

Colectivos gratis

I. Luego, esta fecha fue adoptada por el Municipio como celebración del Día de la Ciudad. Y desde el 16 de junio vienen desarrollándose actividades culturales, artísticas, históricas, gastronómicas en distintos puntos de la ciudad.Será, con patio gastronómico, escenario con múltiples propuestas musicales y el gran show de Los Palmeras.Asimismo, este domingo, pero a las 21, en el teatro 3 de Febrero, el actor, comediante y guionista Diego Capusotto presentará El lado C de Capusotto.Se espera la llegada de miles de personas, no solo de la ciudad sino también de localidades cercanas. En este marco, laEn diálogo con, el segundo jefe de Departamental de Policía, Miguel Retamar, expresó que en el Acceso Norte esperan que el “transito sea fluido y libre, ya que no se diagramó ningún corte”.Asimismo, detalló que “lo ideal es que las personas que quieran ingresar al parque lo hagan de manera inmediata, para evitar inconvenientes”. Además, resaltó que “queremos que todos disfruten de los espectáculos”.En sintonía con esto, sumó que “se controlará que no ingresen con bebidas alcohólicas, pueden llevar sillones, mate y demás, pero el alcohol está prohibido”.La Municipalidad junto con la Empresa Fecha Bus dispuso de colectivos gratuitos para ir hasta el Parque Botánico. El objetivo es que vecinos de distintas zonas puedan acercarse al evento este domingo.Recorrido 1: Larramendi y Emilio Petorutti, pasando por CIC Humito, Plaza San Agustín hacia el Botánico.Recorrido 2: Centro de Salud Toma Nueva, pasando por Darwin y Blas Parera hacia el Botánico.Recorrido 3: Balbín y Mihura, pasando por Newbery y Zanni, plaza de Caputto y Tibiletti hacia el Botánico.Recorrido 4: Avenida Ejército y Báez, pasando por Escuela Paracao, Parque Lineal Sur hacia el Parque Botánico.A la ida los colectivos partirán a las 10:00 horas, 11:30 horas, y 13:30 horas. En tanto para volver los horarios serán 17:00 horas, 18:30 horas y 20:00 horas.