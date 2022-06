La Guardia del Paraná “existe y continúa como desde hace 34 años”

La Guardia del Paraná tiene 34 años. El cuerpo de bastoneras se inició un 13 de marzo de 1988 en un corso oficial que se hizo en calle Echagüe “y de ahí no paró nunca más”, según contó al programadeSilvia Gianitello, presidenta de la entidad que todo un emblema de la ciudad de Paraná.Tras ello, afirmó que “estamos trabajando a full. Hay un antes y un después de la pandemia, hemos triplicado la cantidad de chicas que veníamos teniendo antes de la pandemia”.Actualmente la Guardia cuenta con tres grupos: el Cuerpo Menor, integrado por niñas de 5 a 10 años; el Cuerpo Principal que es de 11 a 23 años; y el Cuerpo Mayor que está integrado por ex bastoneras.“En pandemia nos contó un montón mantener la sede propia, como institución tenemos el orgullo que somos la única Guardia del país que tiene su propia sede”, pero lograron salir adelante con el apoyo económico de los padres.Por otra parte, Gianitello lamentó que la Guardia no haya sido convocada para formar parte de los festejos por los 209 años de Paraná, siendo que son una marca registrada de la ciudad.“Estamos vivos, la Guardia existe y continúa como desde hace 34 años, estamos vigentes, pero no hay convocatoria”, indicó.En tanto que el profesor Federico Domínguez, contó que las niñas practican tres veces por semana y preparan coreografías. Además “cuentan con un entrenamiento a cargo de una profesora de Educación Física para que puedan mejorar la postura, la elongación y las ayuda con algunos pasos de baile para que estén más atentas”.Consultado sobre las condiciones que hay que tener para integrar el plantel, el profe afirmó: “una de las primeras cosas es que a la nena le tiene que gustar la actividad, porque se pasa bastante tiempo cuando hay actuaciones o prácticas; ganas de aprender y el manejo del bastón”.El Cuerpo Menor practica miércoles y viernes de 18.30 a 20; mientras tanto el Cuerpo Principal hace el entrenamiento físico. Además, los días sábados. Se paga una cuota social y cuando la nena ya está lista se les cobra una inscripción por única vez, con la cual acceden a la vestimenta.