Bahl: “Queremos que la gente disfrute a pleno de la ciudad”

El intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó las actividades que se vienen desarrollando en el marco de las celebraciones por los 209 años de la ciudad y puso de relieve “el gran cierre del domingo” en el Parque Botánico, a donde “creemos que asistirán más de 30.000 personas con el gran cierre de Los Palmeras”, señaló.Recordó que “habrá actividades desde las 11 y colectivos de la empresa Flechabús, que es patrocinante, para acercar a las personas hasta el lugar” en la zona del Acceso Norte.El jefe comunal consideró que “siempre hubo una mirada muy aspiracional a la ciudad de Santa Fe, de ir a la vecina ciudad. Ahora ya no se escucha eso, la gente se queda acá. Cada vez tenemos más espacios públicos y eventos para que el paranaense pueda disfrutar acá”.Aseguró en los estudios deque “eso tiene un impacto económico, porque se consume acá. El sector servicios es un gran generador de puestos de trabajo. Nos interesa que la gente viva la ciudad a pleno y que quienes nos visitan también la puedan disfrutar. Queremos que el entrerriano vea en Paraná una referencia”, como lo es “la capital de la provincia”, subrayó Bahl.Por otra parte, destacó “el sistema de recolección de residuos con personal municipal que antes demandaba 1.400 personas y ahora, el 90% se recolecta con 128 trabajadores. Cuando iniciamos teníamos tres camiones hoy hay más de 30. Seleccionamos personal municipal, tenemos recorridos seis días a la semana y eliminamos el nocturno que tantos dolores de cabeza trajo al intendente anterior. Se invirtió muchísimo en la contenerización, por lo que pedimos a los vecinos que cuiden”.Además, puso de relieve que “lo que funciona muy bien es el Separá. Hoy prácticamente el 60 o 70 por ciento de los materiales reciclables los podemos tomar y las 100 personas que trabajan en la planta recicladora tienen un producto que pueden vender a buen precio, no tienen que manipular tanta basura. Cuidamos el ambiente, nuestro voladero y le damos un insumo para que lo que puedan vender tenga un mayor valor y ganen un pesito más”.El jefe comunal adelantó que se preparan “a pleno” para las vacaciones de invierno con las diversas dependencias municipales vinculadas al turismo en conjunto con el sector privado. Hay una gran planificación”.“Intervenimos en cada una de las actividades para que no se superpongan y no colapse nuestro sistema hotelero, afirmó.Bahl sostuvo que “se trabaja permanentemente” para mejorar el sistema de transporte público y reconoció que no están conformes con el funcionamiento de los colectivos urbanos en Paraná.“Estamos encorsetados a un convenio que es el que nos rige. Podríamos haberlo denunciado al inicio de la gestión, pero con el riesgo de un saldo negativo desde lo judicial”, advirtió.Sin embargo, afirmó que “controlamos permanentemente y hasta tenemos que estar detrás de los subsidios nacionales y provinciales para que lleguen en tiempo y forma, para que los trabajadores cobren”. Afirmó que han tenido que “atender financieramente baches” hasta que llega el dinero desde la Nación.Además, declaró que “no se ha recuperado la cantidad de gente que viajaba antes porque el servicio es ineficiente y el usuario busca otras alternativas. Aspiramos a que sea de mayor calidad para que la gente deje el auto y opte por el colectivo”.Por ello, refirió que “hay muchas cosas que reconfigurar, pero esto se podría implementar cuando venza el contrato”. Y apuntó al sistema interurbano. Consideró que se pierde calidad del servicio, porque los usuarios toman el colectivo en San Benito, Colonia Avellaneda u Oro Verde y “cuando ingresa a Paraná ya está lleno. Implica más unidades, costos y no genera beneficios al paranaense”.Interrogado acerca del estacionamiento en la ciudad, dijo durante el programaque “buscamos una alternativa intermedia”. Sobre el sistema electrónico que se licitó, manifestó que “ninguna oferta fue satisfactoria. Hay gente que vive de este sistema quedaba afuera del mismo. En pandemia, con toda la falta de trabajo y la pobreza existente en Argentina, no podíamos empujarla más afuera del sistema”.Adelantó que “ahora estamos en evaluación, buscando una alternativa que seguramente en los próximos 10 días implementaremos. Siento la necesidad de recuperar el espacio público donde el municipio tenga el pleno poder de policía. Hay que buscar el punto intermedio, donde se pueda estacionar, que estas personas tengan un ingreso, el Estado controle quienes prestan el servicio y tenga un ingreso”.“También se debe respetar la tranquilidad del contribuyente. Para que no tenga ningún tipo de coerción que no sucede con los tarjeteros históricos, pero sí con otras personas”, admitió Bahl.Consideró “fundamental la profesionalización de nuestros inspectores”. Y anunció que “habrá novedades que impactarán de manera muy positiva. Aspiramos a algo mejor. Somos la capital de la provincia, tenemos metas que alcanzar”, enfatizó. Y recalcó “tenemos la oportunidad de transformar la ciudad para vivirla de manera plena, sin que nadie quede afuera, pero con un ordenamiento”.Anunció que pondrán algunos baños en la Peatonal “porque la gente lo pide. En dos puntos estratégicos. Eso hace a que vayamos mejorando nuestro lugar”.“A veces siento que no se logra interpretar hacia dónde vamos, como pasó con el ensanche de Racedo que no se entendió al principio y luego en el tiempo se logró comprender que necesitábamos ir creciendo como ciudad”, expresó.Además, opinó que “hay cosas en el municipio que llevan más de una gestión. Conllevan una visión y una política de todos. Por eso aspiramos a dejar una gran empresa de servicios. Me auto excluí de poder designar personas el último año. Lo hice por ordenanza”.Asimismo, anunció que con los vendedores de puestos de artesanías “estableceremos cuatro lugares que se van a licitar en la zona de la peatonal, que no serán de la magnitud de los actuales. Quienes están tendrán prioridad con un lugar muy lindo estéticamente e integrados a la peatonal”.“Se trata de un ordenamiento, sin excluir a nadie. La orientación será de artesanías, no se pueden tener un lugar como un local comercial en la peatonal”, aclaró.Finalmente, el intendente de Paraná reveló que “hay más de 50 frentes de obras que se visibilizan y otros tanto que no, porque están metidos muy adentro y no se ven”. Resaltó las tareas en Crisólogo Larralde y la de Aveniza Zanni desde Almafuerte y adelantó que se extenderá hasta Juan B. Justo. Y luego, culminarán siendo de 45 cuadras “de reconstrucción”.Detalló que habrá una “reconfiguración de Avenida Ejército. Pasaremos por el monte para llegar hasta el Procrear. En 30 días empezamos General Espejo desde Crausaz hasta Báez. Quien venga por el Acceso Sur podrá doblar por Báez, agarrar Espejo. Y luego por Avenida Ejército llegar hasta el centro. Aparte de la accesibilidad buscamos conectar el este con el oeste de la ciudad mediante un circunvalar sur”.Finalmente, Bahl resumió que “hay muchas cosas que logramos, a otras las haremos en los próximos meses y algunas quedarán para la próxima gestión. Hay muchas cosas que todavía tenemos que concretar, pero las tenemos planificadas. Viajo prácticamente todas las semanas a Buenos Aires a gestionar obras”.Sobre eventuales candidaturas y una posible reelección, manifestó: “Lo voy a decidir en 2023”.