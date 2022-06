Aumentaron hasta un 37% los casos de Covid-19 que detecta el hospital San Martín

“Hay más consultas por afecciones respiratorias de nivel creciente a medida que el invierno se avecina y”, comunicó ael director del hospital San Martín, Carlos Bantar. Y confirmó:“Hay un aumento en la proporción de pacientes que dan positivo para Covid-19 en la posta respiratoria, algo que en el inicio del otoño no se registraba porque eran casos de gripe, específicamente, Influenza A”, indicó al agregar que también se registran; solo se documentan los pacientes que acuden a la posta respiratoria porque solo se hace el seguimiento epidemiológico con tres o cuatro unidades centinelas en la provincia”.En esta etapa de la pandemia, en la posta respiratoria del hospital San Martín de Paraná solo se hisopa a los pacientes con factores de riesgo o a aquellos con criterios de internación., pero ya no hay un atosigamiento en las terapias intensivas en relación a los casos”, ponderó el director del San Martín y atribuyó esta circunstancia al gran porcentaje de vacunación contra el coronavirus en la población. “El virus en los pacientes vacunados, se comporta como el resto de las afecciones respiratorias: cefaleas, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre por 24 o 48 horas”, señaló.Sí apuntó que “el flagelo del invierno,que interna desde pacientes con afección psíquica hasta todo lo que es accidentología, que ha crecido muchísimo y no nos da tregua”, reveló. De acuerdo a lo que detalló el médico, “la accidentología ocupa camas en terapia intensiva y quirófanos, y hay muchas cirugías en lista de espera de pacientes con traumatismos por accidentes automovilísticos y hogareños”.“Además deporque al no haber camas en el sector privado, terminan en el hospital y por supuesto que hay que brindarles atención”, sumó al respecto. “Y la gran demanda por cirugías programas, ACV, afecciones cardíacas, picos de hipertensión, que son patologías crónicas no transmisibles, también requieren internación”, acotó.porque nos permite intensificar la atención del paciente crítico en la guardia”, remarcó Bantar. “En el sistema de salud ayudamos a paliar el proceso de equilibrio entre salud y enfermedad; hay pocas situaciones en las que curamos de raíz a pacientes con riesgo de vida y demás. Y tener una guardia preparada para la atención de pacientes críticos es muy importante”, valoró.Bantar anticipó quepara la atención de afecciones que quitan calidad de vida, a fin de dedicar más la atención de pacientes críticos que llegan a la guardia donde la primera hora de acción sea determinante”.