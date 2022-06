Habrá asamblea pública en defensa de Ley de Salud Mental: convocan a participar

El 5 de julio, en Plaza Alvear, desde las 15 se llevará adelante una asamblea pública en defensa de la Ley de Salud Mental Nº 26657. En diálogo con Elonce, Rubén Alcain, integrante de la Asociación Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (AUFASaM), afirmó que “hay un ataque a la ley mediático y político para tratar de cancelarla, de recortarla, porque la implementación de la ley no es nada sencillo. Es más simple la no implementación, pero no es justo, por eso quieren recortarla”.



“El simplificar la ley de Salud mental sería encerrar al que tiene problemas, lo medicás; pero esa no es la solución”, entendió.



El artículo 3 de la ley expresa, citó Alcain: “En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.



De la misma manera analizó que “con la experiencia de la primera y segunda guerra mundial se pudo ver que la salud mental tenía mucho que ver con la experiencia, porque personas que tenían una gran cordura, volvían locos. Esto llevó a pensar que una experiencia traumática a nivel social, sin guerra, también los puede volver locos: problemas económicos, familiares, y demás. La enfermedad de la salud mental se debe tratar desde muchas áreas, para diagnosticar correctamente. Una persona puede tener problemas mentales pro cuestiones sociales, puede ser por problemas de irrigación al cerebro, por ejemplo al estar la sangre muy espesa”, apuntó. Elonce.