Apuntan que la pandemia y “la mala conectividad” influyeron en pruebas Aprender

Los resultados de las pruebas Aprender, que se realizaron en noviembre de 2021 en las escuelas de todo el país, dieron como resultado un fuerte retroceso en Lengua.consultó en la primaria Nº158 “José Benjamín Zubiaur”, uno de los establecimientos educativos en los que se concretó el operativo, cómo explican las conclusiones que arrojó el relevamiento.que la forma de trabajo es “transversalmente en Lengua”. Y en esa línea, remarcó: “Venimos de una pandemia que ocasionó dificultades, no solo en la escuela, sino también en las familias porque la conectividad fue mala, y si me preguntan si hubo dificultad, tengo que decir que estamos trabajando”.“Nuestros niños y docentes están continuamente en querer aprender, porque después de la pandemia, se notó la alegría de querer venir a la escuela a aprender”, destacó y apuntó que “la prueba Aprender fue tomada muy de las puntitas”.Para Almada, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación también influyeron en el proceso educativo. “Los docentes nos tuvimos que capacitar, nos obligaron a capacitarnos. Desde nuestra casa tuvimos que habilitar todo para poder conectarnos, hubo docentes que no tenían los medios y tuvieron que buscarlos, y hubo familias que no pudieron conectarse, y desde la escuela se intentó todo”, expuso la vicedirectora.“La tecnología nos avasalló a todos y tenemos que capacitarnos, porque los chicos aprenden de otra manera; culturalmente, todo se modificó y tenemos otras nuevas infancias”, exteriorizó la directiva.Al respecto, la secretaria escolar, Analía Berlari, explicó: “Desde hace varios meses, nos capacitamos a través del programa A leer, donde todos los niños de 1º y 2º hacen sus actividades en un libro de lectura; y si un alumno se cambia de una escuela a otra, llevan su libro”. Según fundamentó, esta modalidad tiene como objetivo “tratar de recuperar lo que se perdió por la pandemia; es una manera de recuperar la lectura y la comprensión, que falla a nivel país”.“De nuestra parte, hacemos lo imposible de todas las maneras, buscamos las estrategias, los recursos y los instrumentos para que nuestros alumnos puedan resolver estos inconvenientes y aprender, que es el objetivo”, insistió Berlari. Y destacó que “la familia cuida esos libros porque se sabe que son indispensables para que los chicos aprendan, y a ellos les gustan mucho porque son libros muy lindos que les enseñan a leer”.Punto aparte, la vicedirectora agradeció a quienes se sumaron a la peña que organizó la institución educativa para recaudar fondos a fin de recuperar el material de Educación Física y los ventiladores que fueron robados en un reciente hecho de inseguridad que afectó a la escuela.En ese sentido, solicitó la donación de estufas para calefaccionar las aulas ante las bajas temperaturas que se registran.