Recuerdos, arte y amor por el paisaje: Hacedor cultural retrata a Bajada Grande

“Amo Bajada Grande, amo el río; le he escrito poesía, canciones. El Padre Orlando Matiacci siempre dijo que los bajadenses somos ‘todos medio poetas’”, comenzó relatando a, Sandoval.“Está todo en mi memoria y en mi corazón. Tengo retratado los galpones en dónde el padre Mattiacci ofició misa. Estos galpones ya no están más. En este lugar trabajó mucha gente, mi papá trabajó hombreando bolsas. Estos puertos son de ultramar”.También retrató “lo que fue el primer hotel de Paraná. A poca distancia estaba la estación de trenes; los pasajeros bajaban y se alojaban aquí. Lo conocimos como ‘lo de doña Bruna’, la dueña de esto. Enfrente estaba la canchita de fútbol. Era un lugar maravilloso. Un amigo me dijo que en esta zona se asentaban los biguá, decían que era un espectáculo ver esto”.Otra de sus obras muestra “una muralla de lo que fue un antiguo muelle. Era una toma de agua, en zona en donde están las areneras. Había un tanque de agua, el tren llegaba hasta este lugar, cargaba agua y seguí a su viaje. Atrás se veía la iglesia y una casita en donde luego el padre Matiacci edificó su vivienda”.“Me marcó fuertemente Bajada Grande, conozco los árboles, los olores de cada yuyo; cuando nadábamos en el río, y si te daba sed, se podía tomar agua de allí mismo”, rememoró, acotando que “los paranaenses tenemos una hermosa ciudad, en cuánto a paisaje, a gente buena, honrada, trabajadora. Estoy feliz de ver cómo va creciendo”.“Amen Bajada, porque como me dijo uno de los Hermanos Cuestas, ‘el canto de los pájaros nació aquí, en Bajada Grande”, resaltó. Elonce.