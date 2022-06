Cine Rex cerrado: la Sociedad Italiana detalla cuál será el futuro de las salas

Después de 83 años actividad, el 30 de septiembre de 2021, cerró el Cine Rex en Paraná. Asfixiado por deudas acumuladas, los administradores de la sala decidieron bajar la persiana entregaron el lugar a sus dueños, la Sociedad Italiana.



Al hacer memoria de la historia de este lugar, Horacio Piceda recordó a Elonce que “en 1938 lo alquilaron, situación en la que perduró por más de 80 años. La Sociedad Italiana de ese alquiler obtenía una renta para otras actividades. Después de la pandemia, con la gente que alquilaba no nos pusimos de acuerdo con lo que debían y resolvimos cancelar el contrato y que vuelva la propiedad a la Sociedad Italiana”.



Dijo a su vez que actualmente “estamos haciendo una puesta en valor del edificio, para explotar aquí un centro cultural que estará a cargo de la Sociedad Italiana, la administración correrá por nuestra cuenta”.



“Tenemos dos salas una tiene 300 butacas, que esa se va a alquilar para obras de teatro, ballet, conferencia múltiples; a la otra sala, que tiene 80 butacas, la vamos a equipar para pasar películas. Pero no cómo cine del circuito comercial: pasaremos películas que no están dentro del circuito comercial para hacer cine debate, cine alternativo”, aseveró.



Respecto de las obras, indicó que reciben “el compromiso del gobierno de la provincia, porque son costos muy altos. El edificio quedó muy deteriorado después de estar 80 años alquilado. Hay reconstruir desde las butacas, los cortinados, los sanitarios, la instalación contra incendios. Hay que invertir más de 30 millones de pesos. Vamos a empezar a hacernos del os fondos para empezar a reconstruir el Cine Rex”.



“Lo vamos a reconstruir y quedará como un espacio para desarrollar la cultura de la ciudad. Volverá a su estado de origen, ese es el valor que le queremos dar”, puso relevancia.



Las obras de reconstrucción deparará al menos un año y medio. Elonce.