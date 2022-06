UPCN realiza medidas de fuerza en el hospital San Roque

La situación fue informada al Director hace más de un mes, pero hasta ahora no hay soluciones.



Las medidas consisten en unificar el menú en todo el nosocomio, brindando el mismo plato tanto a niñas y niños internados como a sus acompañantes, a médicos y al personal del hospital. Las únicas excepciones que se contemplan son las dietas para pacientes que tienen requerimientos especiales de alimentación, informó la delegada de UPCN Jorgelina Berta.



“El 9 de mayo se dio aviso al Director de los elementos rotos del servicio de cocina”, informó la delegada y detalló los elementos que se encuentran en malas condiciones. “Los coladores están todos rotos y hay uno sólo en uso. El horno industrial hace meses que está roto, se llevaron el motor y ahí quedó, no lo arreglaron más. Además, se rompió otro de los hornos y ahora se trabaja con un solo, pizzero”, enumeró. Comentó que también están dañadas la paellera –“que evita el uso de muchas ollas cuando se cocinan guisos y otras comidas para muchas raciones”–, la licuadora, la minipimer, la amasadora y el pelapapas industrial. Aclaró que todos esos elementos son industriales, adaptados para procesar grandes cantidades.



“En una cocina que se hacen 900 raciones diarias, entre desayuno, almuerzo, merienda y cena, es descabellado que solo haya un elemento de cada cosa”, lamentó.



Luego mencionó otros problemas en el sector: “El servicio no cuenta con personal de limpieza, por lo tanto la misma persona que cocina tiene que limpiar y oficiar de bachero”.



El lunes pasado, 13 de junio, UPCN envió una nota al Director, Germán Hirigoyen, informándole la decisión de iniciar medidas gremiales desde el jueves 16. En diálogo con esta Agencia, Berta informó que estas acciones “se van a sostener hasta que esté resuelta la problemática”. (APF)