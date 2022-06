Vende paltas para juntar dinero para estudio médico: “Quiero seguir viviendo”

Oscar, de 73 años, decidió juntar el dinero para realizarse estudios en Buenos Aires. Indicó de la misma manera: “Mi mutual, Iosper, no cubre el tratamiento porque no tiene convenio con neurólogos”. Manifestó que para los mismos debe concurrir a la Fundación Favaloro.Es por esto que este sábado, se ubicó en zona de Sala Mayo, en el Puerto de Paraná, para ofrecer para la venta, paltas.“Trabajé de chofer de la municipalidad, mi jubilación es muy poca. Toda la vida me dediqué al deporte: jugué 25 años, casi profesionalmente. En la década del ‘70 jugué para Patronato, lo hice hasta el ‘78, que ganamos la participación al nacional. En forma intermedia, estuve en Aldosivi, una temporada”, relató aContó que actualmente “tengo una enfermedad neurológica, hay estudios que son muy caros. Iosper no tiene convenio con neurólogos. Hoy son 60 mil o 70 mil pesos que necesito para ir al Instituto Favaloro. Hay sospecha de que puedo tener tumor cerebral o arterias tapadas”.“Ya tengo 73 años, pero me gustaría seguir viviendo. Dios me dio una nena a los 60 años; quiero que poder ayudarla, aunque sea hasta los 18 años, hasta que ella pueda defenderse mejor”, reflexionó.Agradeció a la gente que le está comprando paltas.Por donaciones y para compra de platas, comunicarse al teléfono 154566079.