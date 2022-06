Están abiertas las inscripciones para los Juegos Evita de adultos mayores

Para potenciar las inscripciones a las distintas actividades, desde el Municipio se impulsan talleres para que el vecino sepa cómo participar de los juegos que se desarrollarán en julio.



Natalia Osuna, subsecretaria de Desarrollo Humano, destacó que el jueves se desarrolló un taller de fotografía con buena concurrencia, "para que el adulto mayor sepa, por ejemplo, que puede inscribirse y que para los Juegos Evita no va a necesitar un equipo fotográfico”.



Una de las concurrentes al taller y participante de los juegos (ganadora de la edición 2020), Graciela Troncoso, invitó “a todos para que se inscriban. Me encanta, participaría de todo, este año lo haré en fotografía nuevamente y en tejo”. Inscripciones

Para inscribirse hay que dirigirse a la Dirección de Integración Social para Personas Mayores en calle Corrientes 187 y llenar un formulario simple.

En caso de no poder concurrir, se puede solicitar el documento por whatsapp al 3434597132.



Las inscripciones son hasta el 22 de junio inclusive.