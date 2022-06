“Hace 48 horas que no tenemos gasoil”, dijo estacionero de Paraná

Economía La suba del gasoil en Paraná superó el porcentaje anunciado a nivel nacional

Foto: La cartelera de Shell con los precios del gasoil sin el aumento

En el marco de los problemas por el abastecimiento, el gobierno nacional autorizó a las petroleras aumentar el precio del gasoil un 12 por ciento; aunque en el caso de la capital entrerriana, la suba registrada en las estaciones de servicio de YPF, el porcentaje ronda el 20 por ciento.En diálogo con, Alejandro Di Palma, propietario de una estación de servicios de Shell, indicó que no han actualizado los carteles con los nuevos precios “porque hace 48 horas que no tenemos gasoil”.Tras ello afirmó que no tienen información sobre cuándo podrían llegar los camiones para reabastecerse de gasoil, mientras están a la espera a los pedidos por la nafta. Y agregó: “obviamente que vamos a actualizar los precios, pero si no tengo combustible no tengo apuro”.Respecto a que, tras este nuevo aumento, el valor del gasoil supera al de la nafta, Di Palma, refirió que “es un caso de una grave distorsión, esto no pasó nunca en la historia, al menos que yo recuerde. Nunca jamás el gasoil salió más caro que la nafta y todo indicaría que en algún momento va a haber una readecuación del precio de la nafta, no tiene sentido”.Finalmente, el empresario dijo que “hay un fin de semana donde habrá un gran movimiento de gente en todo el país y todo el mundo está desesperado con el tema del combustible, me parece que la imprevisión es la norma en este país.Estamos rogando de rodillas que nos entreguen combustible. Hoy llega un camión, pero es sólo de nafta, no nos mandan ni un litro de gasoil; y este nuevo aumento no movilizó ni cambió este faltante que estamos teniendo, para nosotros es una catástrofe”.