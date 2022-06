Se eligieron las mejores fotografías del concurso "Mirar la ciudad"

Ganadores del Concurso

Comenzaron este jueves los festejos por los 209 años de Paraná. Hasta el 26 de junio se podrá disfrutar de diversas actividades.En ese marco, en el Museo de la Ciudad se realizó la inauguración de la Exposición de Fotografías “Mirar la ciudad”. Permanecerá abierta de martes a viernes de 8 a 18, ?nes de semana de 16 a 19.Al respecto, el intendente Adán Bahl, señaló aque “mirar la ciudad es uno de los objetivos que más claramente describe lo que queremos vivir en estos días. Hubo más de 500 participantes y un trabajo increíble del jurado. Son personas que viven en Paraná”.“Este es el inicio de los festejos, pero tenemos muchas actividades durante todo el fin de semana y todos los próximos días. Esto nos permite conocer el talento de los artistas que tenemos en la ciudad. Queremos visibilizar el talento. Miramos siempre la cultura y queremos que los artistas puedan vivir de su talento”, agregó.Uno de los jurados, señaló que “fue difícil la selección, elegimos 20 fotos de las 500. Hubo muy buen nivel. La foto ganadora representa muy bien la ciudad. La iniciativa es muy buena, esperemos que se siga realizando todos los años”.El primer puesto fue para Jonatan Luis Alexis Pérez, quien expresó aque “me costó mucho encontrar el momento para sacar la foto. Se dio todo muy espontáneo. Agradezco a la familia que participó. Vengo del ambiente de la náutica, de pasear gente y conocer esos lugares. Quise devolver un poco eso que Paraná me ha dado”.“No me esperaba el primer premio. Fue una foto muy sentida, tiene mucha trascendencia. Tanto padre como hijo, eso de la generación en generación. Invitamos al turismo a que conozca no solo la costanera, sino lo recovecos de la ciudad”, dijo.El segundo puesto, en tanto, corresponde a Raúl Ruggia. El tercer premio fue entregado a Jésica Paola Jubilla Nespoli.Obtuvieron una mención especial por sus trabajos Ivo Betti y Julia Irigoitia.