Video: “Me encariñé con la casaca roja y blanca y no me la sacaron más”

El Club Atlético Paraná cumple 115 años de vida. La entidad Decana es uno de los emblemas del fútbol de la capital entrerriana y por su historia pasaron innumerables anécdotas, jugadores e hinchas.Edgar “Coco” Lenardón, es uno de ellos y en diálogo conrecordó los gratos momentos que vivió en la entidad.“Jugué 20 años en la institución, el señor Schell me llevó al club y aparecí en el año 1948. Me llevaron a un campeonato nocturno infantil y ahí me encariñé con la casaca roja y blanca y no me la sacaron más. Es una emoción muy grande y un lindo recuerdo”, dijo sin poder contener las lágrimas.Tras ello, indicó que “las autoridades de antes y de ahora me dicen”. Si bien por problemas de salud hace tiempo que no va al club, tiene cientos de gratos momentos, entre los que remarca “los cinco campeonatos en el lomo”.Recordó cuando lo convocaron para jugar en la primera, siendo que era “suplente y comodín”. “Todos los días iba al club, yo vivía en el club, y un día me dijeron vas a tener que jugar el clásico contra Patronato y cuidarlo al Cacho Astrada, el mejor win, pero vos sos enérgico y un buen marcador de punta vas a poder”.