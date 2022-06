Terminal: importante movimiento de estudiantes que regresan a casa

La terminal comenzó a tener un intenso movimiento de pasajeros en la previa del fin de semana largo. Una cantidad de estudiantes esperaban para volver a su casa y compartir unos días con su familia y festejar el Día del Padre.Un estudiante universitario, indicó aque viajaba a Federal para ver a su familia y pasar todos juntos el Día del Padre, “aprovecho porque hace unos 30 días que no vuelvo”, expresó.“Vuelvo por el Día del Padre para compartir la familia, estudio en Santa Fe y siempre extraño mi casa”, dijo una joven oriunda de Federal.“Voy a pasear en Federal para aprovechar el fin de semana largo”, dijo una mujer al resaltar que hace tres años que no viajaba, “la pandemia hizo que no pueda i hasta Federal, pero quiero ver a mi hermana y espero la pasemos muy bien”.Por su parte una mujer contó que viajaba a Buenos Aires a visitar a su hermano, “no lo veo hace 35 años, me pone muy nerviosa y ansiosa”.