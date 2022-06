Horacio Gaitán en Elonce: "estoy disfrutando mi proceso como solista"

El cantante de cumbia santafesino, Horacio Gaitán, se presentará el próximo sábado en Baila Baila Paraná. El artista, acaba de lanzar su camino como solista en la movida tropical. Junto a su nueva banda, ya pisan fuerte los escenarios.“Gracias a dios recibimos mucho cariño desde que comenzamos este camino”, expresó a Elonce el artista. Sin embargo, aseguró que al comienzo sintió “mucha incertidumbre”. “Nada raro a todo aquel que comienza un nuevo proyecto”.Según contó “estoy haciendo lo que amo, lo que me gusta y con lo que me críe. Puse las cartas sobre la mesa y estoy mostrando todo lo que sé y que aprendí”. Seguidamente, agregó: “afortunadamente, recibimos mucha buena onda”.“Estoy disfrutando el proceso como solista. Obviamente, quiero ser un artista a nivel nacional e internacional, pero aprendí a vivir el momento”, remarcó.La noche volvió a tener a Horacio Gaitán que como solista busca llegar a distintos puntos del país con su voz y un estilo particular.