Cómo será la recolección de residuos en Paraná por el fin de semana largo

Este viernes 17 comienza un fin de semana extra largo que abarca hasta el día lunes 20 inclusive. Ante ello, desde la municipalidad dieron a conocer cómo será la recolección de residuos durante esos días y solicitaron a la ciudadanía respetar los días y horarios.



El cronograma será el siguiente:



- Jueves 16: Normal

- Viernes 17: Sin recolección

- Sábado 18: - Normal

- Domingo 19: Sin recolección

- Lunes 20: Normal



Desde la comuna, recomiendan a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.



Se recuerda también que en el macrocentro está vigente la doble contenerización y separación de residuos dentro del programa Separá.



En los contenedores verdes va lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón, vidrio, todo este material limpio y seco).



En los contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).



El sector donde se ubica la doble contenerización está comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.