Relevaron a 54 personas en situación de calle en Paraná

. Así lo confirmó ala referente de Suma de Voluntades, Anabela Albornoz, de acuerdo al relevamiento que hizo el INDEC durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.porque no solo tiene que ver con lo habitacional, sino que de fondo tiene”, explicó Albornoz y reconoció que“La mayoría son hombres, pero también hay mujeres; y”, indicó al aclarar que “los números a la noche son altos porque en las plazas no comen solo las personas en situación de calle, sino también personas que no tienen el sustento diario”.“La mayor concentración está en el centro porque ahí tienen la posibilidad de acceder a cuidar coches, a tener un plato de comida caliente a través de dispositivos comunitarios; pero también hay personas en situación de calle en zonas alejadas”, mencionó Albornoz.Se recordará que las personas en situación de calle fueron censadas en Paraná durante un operativo que se realizó el 16 de mayo en plaza Alberdi de Paraná, en el marco de una jornada solidaria, en la que se brindó atención primaria de salud y se entregaron donaciones.“El número fluctúa por las situaciones que arroja a las calles a las personas con problemas psiquiátricos o de adicciones; están un tiempo en casa de familiares o conocidos, o se instalan en ranchitos, pero después de una u otra manera terminan durmiendo en las plazas”, explicó.En la oportunidad, confirmó que; en las recorridas nocturnas damos un plato de comida caliente y abrigo para reforzar y acompañar a cada persona”.Asimismo, la referente de Suma de Voluntades dio cuenta que“El dolor tiene determinados caminos y muchas veces, lleva a las personas a las adicciones”, fundamentó. En ese sentido dio cuenta de dos casos con los que tuvo contacto a través de las ONG que fundó.“Cuando comenzamos las recorridas, recuerdo el caso de un joven que siempre nos trataba muy mal. Hasta que, un día de muchísimo frío porque garuaba, nos contó qué era lo que lo había llevado a la calle y era su problema de adicciones: en un accidente, en el que él manejaba, habían muerto su esposa y su hija. Nos decía que nunca se había podido recuperar de esa situación y, porque no se animaba a matarse, la única manera tenía de borrar esas imágenes de su hija, era drogándose. Y así fue rompiendo sus vínculos familiares, laborales y terminó en situación de calle”, rememoró. Y agregó: “Como el caso de Andrés, hay tantos otros en los que el dolor los llevó lamentablemente por esos caminos”.“El Turco tenía la pierna agusanada cuando lo encontramos y ni siquiera ir al hospital. No solo logramos que se atienda, sino que hoy tiene un trabajo formal, está haciendo su casita y es voluntario en Suma de Voluntades”, resaltó al destacar: “Son situaciones que llevan un proceso de demanda tiempo; y así como hay abordajes que dan resultados, hay otros que no”.