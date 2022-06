“La venta y el consumo cayeron completamente”, dijo puestero de El Charrúa

Este martes el INDEC dio a conocer que la inflación de mayo fue del 5,1% y acumuló 29,3% en los primeros cinco meses del año.estuvo en el mercado concentrador “El Charrúa” de Paraná y dialogó con Gonzalo Flematti, que tiene un puesto en el lugar y se manifestó muy preocupado por la situación que se vive marcada por las pocas ventas y una caída del consumo considerable.“Está todo muy tranquilo,”, dijo y acotó que las ventas han caído entre un 50 y 60 por ciento “por lo menos, a nivel mercado y verdulerías”.En este sentido, señaló que la baja comenzó a registrarse este año,Para dar cuenta de esta situación, Flematti puso como ejemplo el movimiento que se registra actualmente en el mercado. Generalmente y en horas tempranas de la mañana, siempre había gran cantidad de compradores, e incluso se registraban filas para ingresar, “pero ahora entra muy poca gente a comprar, por la caída del consumo; la gente que está dando vueltas no son clientes, sino personal del mercado. Todos están vendiendo poco”.Consultado sobre algunos precios, indicó que “la bolsa de cebolla, de 18 kilos, está a 1000 pesos, en una verdulería están cobrando el kilo a 150 pesos. El tomate levantó un poquito, pero se vende muy poco, la venta está muy caída, por el frío y no es temporada”.Respecto de las frutas, “lo que más se está vendiendo son los citrus., no ha habido grandes incrementos; no se pudo aplicar la inflación que hubo en los otros artículos a la fruta y la verdura”.En este punto, explicó que, al contrario creemos que puede empeorar y en todos los mercados del país está igual.; tenemos grandes gastos y hay que cubrirlos todos los días, y a veces no se puede”, dijo finalmente el puestero de El Charrúa.