Futbolista agredido sufrió fractura de tabique y hundimiento de fosas nasales

Un futbolista de 17 años de edad sufrió una feroz agresión el pasado domingo durante el partido que disputaba con su equipo, Unión Agrarios Cerrito, frente a Juventud Sarmiento de Hasenkamp, en cancha de este último, en el marco del torneo Sub 17 de Paraná Campaña.Producto del golpe de puño en la cara, Augusto Reyes padeció fractura de tabique y hundimiento fosas nasales, por lo que iba a ser intervenido quirúrgicamente este martes en la capital entrerriana.Rodolfo, el padre del adolescente, señaló que “gracias a Dios, Augusto se encuentra bien”.Detalló aque “estaban disputando el partido en la cancha de Sarmiento de Hasenkamp. Faltaban 15 minutos para que termine el partido e iban ganando 3 a 1. Se les fueron de las manos los chicos. Augusto es el capitán del equipo y empezó a intervenir. Sacó a un compañero que estaba en la discusión”.Sobre el momento de la trompada, preció: “Estaba separando y vino un chico de atrás que le dio un golpe de puño en el rostro”.Resaltó enseguida que “fuimos bien atendidos en el nosocomio de Hasenkamp, le hicieron los primeros auxilios”. Luego, el otorrinolaringólogo le diagnosticó “que tiene fractura de tabique nasal y hundimiento de las fosas nasales”.Al referirse al momento del incidente, manifestó que su hijo le contó que “cuando vio que le iban a pegar ya tenía el puño en la cara. No pudo hacer nada, no tuvo reacción”.“A mí también me gusta y fútbol y juego en le Liga de Veranos. Soy calentón y le dije que él se hubiera tenido que cuidar más. No por ser el capitán, dar el ejemplo”, opinó Reyes.Puso de relieve que “él nunca reaccionó contra el chico. Gracias a Dios es tranquilo, no salió a mí, sino a la madre. En este caso, él me da el ejemplo”.“Es lamentable. Yo juego al fútbol. En la cancha hay situaciones que se van de las manos, pero hay que controlarlo”, continuó y resaltó la importancia del director técnico que “les enseña también la parte humana”.Refirió que “Augusto arrancó de chiquito en una escuela de fútbol de La Picada, de donde somos. Ahora tiene la suerte de permanecer en Unión Agrarios Cerrito. Este año arrancó en el torneo como capitán. Hoy lo que más lamenta es que se va a perder algunos partidos”.Asimismo, consideró que “es una lástima, sé que desde Sarmiento se comunicaron para preguntar por Augusto. El chico quería el número de teléfono para pedirle disculpas”.Finalmente, informó que ellos tienen un seguro que se ha portado muy bien. Han cubierto prácticamente la totalidad de los costos. No tengo nada que decir respecto al club”.