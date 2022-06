Bahl sobre la reunión del SITU: será “para acomodar una situación coyuntural”

Paraná El SITU se reunirá para analizar el servicio de transporte urbano de Pasajeros

El órgano de control Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) se reunirá este miércoles para analizar la situación de los colectivos en la capital provincial. Al respecto, el intendente Adán Bahl anticipó aque el encuentro será para abordar “una solución transitoria, hasta tanto se pueda regularizar el sistema de transporte público en toda la Argentina para lo que tiene que haber una decisión política del gobierno nacional porque son recursos federales que deben llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia y no quedarse concentrados en el Gran Buenos Aires”.De acuerdo a lo que remarcó, desde la gestión municipal a su cargo, “se controla para que exista un servicio apropiado, pero nunca estamos conformes, como tampoco lo están los contribuyentes”. “Buscamos la mejor manera de acompañar cuando la empresa no tiene los fondos transitorios para pagar, como ocurrió hace unas semanas atrás, porque un día que no funciona, hay 70 mil pasajeros que no pueden viajar”, especificó Bahl.“Permanentemente buscamos alternativas con un corset en un convenio firmado por otra autoridad municipal, que sigue vigente, pero que nos limita muchísimo salvo que queramos ir a un juicio y perderlo, por lo que de manera irresponsable a eso no lo vamos a hacer”, aclaró.Asimismo, anticipó que con los intendentes de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda se abordarán cuestiones del servicio que se brinda al área metropolitana “porque los colectivos arrancan en esas localidades y cuando ingresan a Paraná ya no hay lugar para sentarse, siendo que el servicio es de esta ciudad porque aportamos para que viajen los vecinos de Paraná”.“En su momento, Provincia licitó el servicio interurbano y lo absorbió la ciudad; tenemos absorciones de costos y no tenemos el servicio porque el colectivo pasa lleno”, acotó al respecto.