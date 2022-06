Aumentan las consultas por cuadros de bronquiolitis en el Hospital San Roque

El frío acarrea mayores riesgos de contraer enfermedades respiratorias. Los chicos están sufriendo los efectos de la bronquiolitis, entre otras patologías, algo que se refleja hoy por hoy en la atención en el Hospital San Roque.“Recién ahora estamos recibiendo más casos de bronquiolitis, que son los que más trabajo nos dan en invierno y por los cuales no hay vacuna”, indicó a, el Jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Roque, Roberto Ariel.El profesional comentó que “estamos teniendo casos de bebitos con bronquiolitis. La mitad de los niños que están en periodo lactante, contraen está enfermedad, de los cuales el 98% lo pasan como un catarro normal y el resto, ya sean los más pequeños o que posean alguna comorbilidad, necesitan la asistencia en un centro médico”.Según explicó, con la llegada del frío y por el haber estado durante un largo tiempo aislado, los chicos “no crearon la inmunidad correspondiente y ahora están afectados a los virus que están dando vueltas en el aire. Es normal, que los chicos tengan entre 10 y 12 episodios por año”.El jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Roque, señaló que “el covid no es algo que les afecte significativamente a los chicos. Sin embargo, estamos viendo algunos casos, ya que tienen menos índices de vacunación que los adultos. Tuvimos casos de afecciones pulmonares o algunos síndromes inflamatorios post infecciosos”.Sobre la fiebre, el médico indicó que “es un síntoma que acompaña todos los procesos infecciosos. Eso quiere decir que el sistema inmunológico se activó”. Asimismo, Ariel, explicó que “es un parámetro que tenemos que tener en cuenta sobre todo en la evolutividad. Si los remedios no logran bajarla, es motivo de consulta”.“La fiebre no es peligrosa, no es urgente ni necesario tratarla”, mencionó.Al finalizar, dijo que “los cuadros respiratorios están a la orden del día. Es recomendable usar barbijo y mantener el distanciamiento, para evitar cualquier afección”.